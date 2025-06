Il Vikings softball Malnate si migliora ancora: a Cernusco arriva una vittoria

Il 22 giugno le squadra di serie B Malnate-Sannazzaro è andata in trasferta a Cernusco sul Naviglio, per il solito doppio incontro domenicale contro le Sharks. (Foto: Sabrina Rainini)

La prima partita ha visto le due squadre procedere di pari passo fino al terzo inning, in cui il punteggio è rimasto stabilmente sul 3 – 3. Dopo un breve recupero del Malnate, le avversarie prendono il vantaggio al quinto inning con otto punti e chiudono la partita per superiorità manifesta. A lanciare si succedono Sarah Aliu e Maddalena da Olio, con buone prestazioni, che non riescono, però, a trattenere l’attacco delle Sharks che chiude i conti sul 11-4.

Ma l’entusiasmo si riaccende nel secondo incontro, quando le nostre ragazze partono con il piede giusto, sia in attacco, che in difesa. Dalla pedana, Maddalena da Olio, con una fantastica prestazione, tiene a bada le mazze avversarie per tutta la partita, e, aiutata dalla difesa, concede un solo punto terminando la gara con un bel 14-1.

Ma la squadra si è fatta sentire anche in attacco: tutte le atlete hanno ottenuto buoni risultati. In particolare si sono distinte Ueida Aliu (con un doppio), Francesca Baldi (800 di media battuta in due partite), Anna Caruso (triplo), Emma Masiero (fuoricampo interno) e Adriana Lipari (due tripli).

La giornata ha mostrato nuovamente la determinazione della squadra, ma ha evidenziato anche, vedi la prima partita, come un risultato positivo possa essere ribaltato da un attimo di distrazione.

Il prossimo incontro vedrà le ragazze impegnate il 29 giugno a casa, sul Gurian Field di Malnate, dove si scontreranno con le CABS di Seveso. Il weekend sarà particolarmente impegnativo e vedrà alla prova due squadre equivalenti e ugualmente agguerrite.