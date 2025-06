Un olmo a Materia per ricordare Raffa, tra commozione e risate

“È stata una bella festa”

Sembra strano sentir dire una frase del genere in una serata pensata per ricordare una persona scomparsa. Eppure, è stata la frase più pronunciata – e sentita – alla fine della “Serata per Raffa”, organizzata a Materia sabato 31 maggio dall’Ordine degli Architetti con Varesenews.

Ci sono state le lacrime, inevitabili. Ma anche tante risate. Parole commoventi da parte degli intervenuti, ma anche aneddoti buffi, capaci di strappare più di un sorriso.

Sono stati tanti, e sinceri, i pensieri rivolti a Michela, la figlia, che proprio durante la serata ha visto ufficializzarsi due importanti nomine: quella nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti e quella nel direttivo di Aime, nel posto che fu di suo padre.

E poi le parole per Raffa. Perché per tutti, in fondo, era ancora lì con loro. Pronto a guardare la finale di Champions, lui, interista sfegatato.

A ricordarlo, davanti a una proiezione di quasi 200 fotografie, c’erano rappresentanti dell’Ordine degli Architetti e amici di una vita, legati anche dalla comune passione politica.

Dopo il momento dei ricordi, la cerimonia con la scopertura della targa e la piantumazione di un olmo – simbolo silenzioso e resistente – in memoria di Raffaele. E, come lui avrebbe voluto, a chiudere tutto c’è stato un aperitivo. Al tramonto. Per riconoscersi, ancora una volta, come amici.

LA DIRETTA DELLA SERATA