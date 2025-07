Esame Universiade per Vittoria Fontana

L’Universiade 2025 ha preso il via oggi, lunedì 21 luglio, a Bochum, in Germania, con il programma di atletica leggera che vedrà protagonista anche la gallaratese Vittoria Fontana. L’atleta dei Carabinieri è pronta a scendere in pista nei 200 metri, con un esame importante per la sua carriera. Dopo aver deciso di provare il salto dai 100 ai 200 metri, Fontana arriva alla competizione con un tempo di 23.09, il sesto migliore tra le iscritte, e si presenta con grandi ambizioni, sostenuta da una stagione che, al momento, ha portato risultati incoraggianti.

Alla kermesse internazionale Vittoria Fontana sarà protagonista mercoledì 23 luglio, quando correrà nelle batterie dei 200 metri, con semifinali e finale previste il 24 luglio. Il cammino di Fontana comincerà da lì, con l’auspicio di arrivare alle fasi decisive della manifestazione.