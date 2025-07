Luvinate e la prevenzione contro le alluvioni: svuotate le vasche di protezione sul sentiero 10 del Campo dei Fiori

Il tempo che cambia in maniera repentina, e che fa danni, e in alcuni casi vittime: bisogna prepararsi al peggio e così nell’ambito dei lavori di mitigazione del rischio, sono in corso a cura del Comune di Luvinate i lavori di svuotamento della seconda vasca di protezione, posta sopra il sentiero 10, sull’asta della Barassina, Tinella occidentale.

Le vasche sono state realizzate dal Comune in collaborazione con la Dg Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia negli anni scorsi per prevenire eventuali collate detritiche provenienti dal Parco Campo dei Fiori a seguito degli incendi del 2017 e al verificarsi di eventi mero estremi, ormai più frequenti.

Si tratta di opere che hanno il compito di fermare eventuale materiale importante in arrivo dalla montagna e limitarne l’apporto verso il ramo del Tinella che attraversa il paese, a protezione della comunità di Luvinate a valle.

Lo svuotamento periodico delle vasche e’ opportuno al fine di garantirne la funzionalità nel caso di spostamento di materiale per piogge intense.

In paese è ancora vivo il ricordo della pesante devastazione che colpì il centro storico, nel 2020: strade impraticabili, un paesaggio diventato “lunare” a causa dei detriti scesi dalla montagna anh a causa del terreno reso impermeabile dal grande incendio che solo pochi anni prima aveva divorato centinaia di ettardi di bosco. E sopratutto la tragedia del runner Mario Farsetti, travolto da un torrente in piena.