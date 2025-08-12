Tutti gli eventi di settembre a Materia

Archiviata la pausa estiva, Materia riapre le sue porte con un settembre fitto di appuntamenti che promettono di intrecciare saperi, emozioni e curiosità. Dal 1° al 30 settembre lo spazio culturale di Castronno ospiterà autori, musicisti, attivisti, scienziati, fotografi e narratori, in un programma che spazia dal gusto alla letteratura, dalla scienza alla solidarietà, fino alla musica e al teatro. Un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e continuare a costruire comunità attorno a storie, idee e passioni.

Lunedì 1 settembre – ore 21:00

Un viaggio alla scoperta dei formaggi a latte crudo

Aspettando Cheese 2025, dibattito sul latte crudo dopo le nuove linee guida ministeriali sul controllo dello STEC. Slow Food contesta le norme per l’impatto sui piccoli produttori.

Martedì 2 settembre – ore 21:00

Stromboli, ricordi e riscatti: Michele Mozzati presenta Acqua fuoco trottola

Presentazione del romanzo ambientato a Stromboli, tra amicizia, memoria e metafore vulcaniche.

Mercoledì 3 settembre – ore 21:00

Il Prezzo che paghiamo

Proiezione del documentario di Greenpeace e ReCommon sulla crisi climatica in Italia, seguita da dibattito.

Giovedì 4 settembre – ore 21:00

Inaugurazione Biblioteca a Materia – Lettere a Robespierre

Dialogo con Raimondo Fassa e Ferdinando Giaquinto tra Casanova e l’ombra di Robespierre.

Venerdì 5 settembre – ore 21:00

DoveSiCanta

Serata senza palco e senza pubblico dove si canta insieme, organizzata con Solevoci.

Lunedì 8 settembre – ore 21:00

Tante Sicilie. Camilleri e l’isola svelata

Incontro con Francesco Picciotto e Giacomo Di Girolamo sulla Sicilia oltre i luoghi comuni.

Martedì 9 settembre – ore 21:00

Il mondo delle api e del miele

Cinzia Scaffidi presenta il suo libro sulle api, l’apicoltura e le curiosità sul miele.

Mercoledì 10 settembre – ore 21:00

Quantum Computing: la rivoluzione parte da un paradosso

Giuseppe Prettico introduce i concetti chiave della fisica quantistica applicata al calcolo.

Giovedì 11 settembre – ore 21:00

Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra

Sara Zambotti di Caterpillar racconta il potere della comunicazione radiofonica e solidale.

Venerdì 12 settembre – ore 21:00

La fisica sognante

Conferenza-spettacolo di Federico Benuzzi che unisce scienza e giocoleria.

Sabato 13 settembre – ore 21:00

Humans – un viaggio visivo dedicato all’essere umano

Mostra fotografica e incontro con il fotoreporter Livio Senigallesi.

Lunedì 15 settembre – ore 21:00

Camminare leggeri, una serata con Marco Maccarini

Presentazione del libro Un decimo di te, tra cammini e introspezione.

Martedì 16 settembre – ore 21:00

La storia di Rosa e del suo percorso dopo l’incidente stradale

Presentazione del libro di una donna che ha affrontato la disabilità.

Mercoledì 17 settembre – ore 21:00

Egoisti per scelta

Docufilm su 40 operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e dibattito con un operatore.

Giovedì 18 settembre – ore 21:00

Continuate in ciò che è giusto – La storia di Alex Langer

Alessandro Raveggi racconta la vita e l’impegno di Alexander Langer.

Venerdì 19 settembre – ore 21:00

Provincia Inferno pt. 2: Lake Monsters

Talk sull’hip-hop in provincia di Varese con Lago Maggiore Black World.

Lunedì 22 settembre – ore 21:00

In cammino, per chi vuole non c’è destino

Pietro Scidurlo racconta la sua esperienza di viaggio e riscatto.

Martedì 23 settembre – ore 21:00

TikTok, ci sei o ci fai?

Serata con Turbopaolo sul linguaggio e le tendenze di TikTok.

Mercoledì 24 settembre – ore 21:00

Oltre La Grande Assenza: un film per l’Associazione Olga

Proiezione del documentario di Marco Radice e dialogo con Giuseppe Delmonte.

Giovedì 25 settembre – ore 21:00

Il condominio letterario

Spettacolo teatrale dal racconto di Giulia Nicora.

Venerdì 26 settembre – ore 21:00

Fuori dai suoli

Percorso teatrale sull’esilio geografico e interiore con musica dal vivo.

Lunedì 29 settembre – ore 21:00

L’Italia in Vespa, un amore senza confini

Dialogo tra Alberto Bortoluzzi e Marco Giovannelli sul mito della Vespa.

Martedì 30 settembre – ore 21:00

I soldi e le donne

Annalisa Monfreda e Gianfranco Fabi affrontano il rapporto tra donne e educazione finanziaria.

Tutti gli eventi si terranno alle 21.00 nello spazio Materia di Castronno, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.