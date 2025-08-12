Tutti gli eventi di settembre a Materia
Dopo la pausa estiva e gli aperitivi di agosto, a Castronno torna il grande calendario di Materia: un mese di incontri, spettacoli e storie per nutrire mente e comunità
Archiviata la pausa estiva, Materia riapre le sue porte con un settembre fitto di appuntamenti che promettono di intrecciare saperi, emozioni e curiosità. Dal 1° al 30 settembre lo spazio culturale di Castronno ospiterà autori, musicisti, attivisti, scienziati, fotografi e narratori, in un programma che spazia dal gusto alla letteratura, dalla scienza alla solidarietà, fino alla musica e al teatro. Un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e continuare a costruire comunità attorno a storie, idee e passioni.
Lunedì 1 settembre – ore 21:00
Un viaggio alla scoperta dei formaggi a latte crudo
Aspettando Cheese 2025, dibattito sul latte crudo dopo le nuove linee guida ministeriali sul controllo dello STEC. Slow Food contesta le norme per l’impatto sui piccoli produttori.
Martedì 2 settembre – ore 21:00
Stromboli, ricordi e riscatti: Michele Mozzati presenta Acqua fuoco trottola
Presentazione del romanzo ambientato a Stromboli, tra amicizia, memoria e metafore vulcaniche.
Mercoledì 3 settembre – ore 21:00
Il Prezzo che paghiamo
Proiezione del documentario di Greenpeace e ReCommon sulla crisi climatica in Italia, seguita da dibattito.
Giovedì 4 settembre – ore 21:00
Inaugurazione Biblioteca a Materia – Lettere a Robespierre
Dialogo con Raimondo Fassa e Ferdinando Giaquinto tra Casanova e l’ombra di Robespierre.
Venerdì 5 settembre – ore 21:00
DoveSiCanta
Serata senza palco e senza pubblico dove si canta insieme, organizzata con Solevoci.
Lunedì 8 settembre – ore 21:00
Tante Sicilie. Camilleri e l’isola svelata
Incontro con Francesco Picciotto e Giacomo Di Girolamo sulla Sicilia oltre i luoghi comuni.
Martedì 9 settembre – ore 21:00
Il mondo delle api e del miele
Cinzia Scaffidi presenta il suo libro sulle api, l’apicoltura e le curiosità sul miele.
Mercoledì 10 settembre – ore 21:00
Quantum Computing: la rivoluzione parte da un paradosso
Giuseppe Prettico introduce i concetti chiave della fisica quantistica applicata al calcolo.
Giovedì 11 settembre – ore 21:00
Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra
Sara Zambotti di Caterpillar racconta il potere della comunicazione radiofonica e solidale.
Venerdì 12 settembre – ore 21:00
La fisica sognante
Conferenza-spettacolo di Federico Benuzzi che unisce scienza e giocoleria.
Sabato 13 settembre – ore 21:00
Humans – un viaggio visivo dedicato all’essere umano
Mostra fotografica e incontro con il fotoreporter Livio Senigallesi.
Lunedì 15 settembre – ore 21:00
Camminare leggeri, una serata con Marco Maccarini
Presentazione del libro Un decimo di te, tra cammini e introspezione.
Martedì 16 settembre – ore 21:00
La storia di Rosa e del suo percorso dopo l’incidente stradale
Presentazione del libro di una donna che ha affrontato la disabilità.
Mercoledì 17 settembre – ore 21:00
Egoisti per scelta
Docufilm su 40 operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e dibattito con un operatore.
Giovedì 18 settembre – ore 21:00
Continuate in ciò che è giusto – La storia di Alex Langer
Alessandro Raveggi racconta la vita e l’impegno di Alexander Langer.
Venerdì 19 settembre – ore 21:00
Provincia Inferno pt. 2: Lake Monsters
Talk sull’hip-hop in provincia di Varese con Lago Maggiore Black World.
Lunedì 22 settembre – ore 21:00
In cammino, per chi vuole non c’è destino
Pietro Scidurlo racconta la sua esperienza di viaggio e riscatto.
Martedì 23 settembre – ore 21:00
TikTok, ci sei o ci fai?
Serata con Turbopaolo sul linguaggio e le tendenze di TikTok.
Mercoledì 24 settembre – ore 21:00
Oltre La Grande Assenza: un film per l’Associazione Olga
Proiezione del documentario di Marco Radice e dialogo con Giuseppe Delmonte.
Giovedì 25 settembre – ore 21:00
Il condominio letterario
Spettacolo teatrale dal racconto di Giulia Nicora.
Venerdì 26 settembre – ore 21:00
Fuori dai suoli
Percorso teatrale sull’esilio geografico e interiore con musica dal vivo.
Lunedì 29 settembre – ore 21:00
L’Italia in Vespa, un amore senza confini
Dialogo tra Alberto Bortoluzzi e Marco Giovannelli sul mito della Vespa.
Martedì 30 settembre – ore 21:00
I soldi e le donne
Annalisa Monfreda e Gianfranco Fabi affrontano il rapporto tra donne e educazione finanziaria.
Tutti gli eventi si terranno alle 21.00 nello spazio Materia di Castronno, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
