Dal palio dei bambini alla gara della Brenta: il programma del secondo weekend del palio di Masnago

L’appuntamento con la 47esima edizione è per due fine settimana: quello del 6 e 7 settembre e quello del 12, 13, 14. il programma della seconda settimana

La 47esima edizione della festa del Palio di Masnago occupa due weekend consecutivi, quello del 6-7 e quello del 13-14 settembre. Il fine settimana culminante è quello del 12, 13 e 14 settembre: questo il programma.

Venerdì 12 settembre alle 20, cena cantata e karaoke presso il Bar Social (via Caracciolo 37), e alle 21, nella sala teatro dell’oratorio, la compagnia Dimensione Teatro, composta di attori locali, presenta la commedia “Bene mio, core mio” (regia di Agostino Landi).

Sabato 13 settembre dalle 18 è prevista l’apertura delle bancarelle delle contrade. Dalle 18.30 alle 20.30, concerto live in piazza Ferrucci con i Magic Sound, mentre alle 19.00 grande tavolata del Palio in via Bolchini: è fortemente consigliata la prenotazione sul sito della comunità pastorale, anche se verranno accolti anche coloro che non si sono prenotati. Infine alle 21.30 musica dal vivo con la band luinese Effetto VIP sul sagrato della chiesa, specializzata in musica “per feste”, dal pop al revival anni ’80 e ’90.

Domenica 14 settembre le bancarelle tornano fin dal mattino: più precisamente dalle 9 in via Petracchi, con una speciale bancarella allestita dai bambini. Alle 10.30, Messa per il 57° anniversario della Dedicazione della chiesa, con consegna del Palietto d’oro 2025.

Alle 12.00, presso il Monumento ai Caduti, la Gara della Torta, dalle 12.30, pranzo al banco gastronomico e possibilità di asporto. Alle 16.15 corteo folkloristico dal Parco Mantegazza, mentre alle 17 ci sarà la storica Gara della Brenta presso il campo dell’oratorio, che decreterà la contrada vincitrice del 47° Palio. A seguire, premiazione con le autorità. Dalle 19 poi cena conclusiva.

Un palio a misura di bambini

Domenica, a partire dalle 9, spazio anche ai più piccoli con il Palio dei Bambini, con laboratori autunnali organizzati da tre cittadini del quartiere. Durante la mattinata ci saranno il truccabimbi, una caccia al tesoro e altre attrazioni pensate per il divertimento dei più piccoli.

Fabiana proporrà laboratori creativi dedicati al benessere, mentre nonno Maurizio porterà in piazza i suoi giochi in legno, ispirati alle tradizioni olandesi e costruiti artigianalmente per stimolare fantasia e abilità. Anna, artista e formatrice, condurrà attività artistiche che invitano i bambini a scoprire il piacere della creatività attraverso tecniche come acquerello e tecniche miste.

Continua e si conclude la mostra

In occasione dell’anno giubilare 2025 Pellegrini di Speranza, l’Associazione Ammira ha proposto all’organizzazione del Palio una mostra (visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica 14 settembre dalle 9 alle 19) dedicata al tema della speranza dal titolo “Custodi della speranza in tempi di crisi“, che si compone di pannelli con riflessioni e immagini: un’esposizione che prende spunto da un saggio del padre domenicano Adrien Candiard, teologo e scrittore domenicano di origine francese, noto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi della fede cristiana e della teologia.

Altre informazioni sulla pagina Facebook del Palio