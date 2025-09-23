” È ora di farci rispettare”. Sciopero della vigilanza privata a Como
Le sigle sindacali Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs chiamano alla mobilitazione lavoratrici e lavoratori del settore: “È ora di farci rispettare”
Lavoratrici e lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza della provincia di Como incroceranno le braccia venerdì 26 settembre 2025 per l’intera giornata. A proclamarlo sono Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs, dopo il rifiuto delle associazioni datoriali di aprire un tavolo sul contratto integrativo provinciale. Le organizzazioni sindacali sottolineano che, nonostante i tentativi di mediazione e le procedure di raffreddamento, le richieste sono rimaste inascoltate, rendendo inevitabile la protesta.
Lo sciopero si concretizzerà in un corteo e in un presidio nel capoluogo. La partenza è fissata per le 9.30 davanti a Vedetta 2 Mondialpol, in via Scalabrini 76, per poi attraversare le vie cittadine e concludersi davanti alla sede di Sicuritalia in via Belvedere 2. Al presidio finale interverranno sindacati e lavoratori.
È consentito partecipare in uniforme, ma senza arma. Al centro delle rivendicazioni: un contratto provinciale unico che garantisca equità tra tutti gli operatori, salari adeguati al costo della vita, condizioni di lavoro sicure e sostenibili e il pieno riconoscimento delle professionalità.
«La nostra pazienza ha un limite, ed è stato superato – dichiarano i sindacati –. Dopo anni di sofferenza e dignità calpestata, fermiamo tutto per farci rispettare».
