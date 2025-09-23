Varese News

Francese facile e divertente: a Materia un corso per impararlo da zero

Da giovedì 2 ottobre, dalle 18:00 alle 19:00, dodici incontri pensati per chi vuole imparare il francese partendo da zero. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

Dalla pronuncia ai primi dialoghi: il francese comincia a Materia. Promosso da Varese Corsi, il nuovo laboratorio in partenza nella nuova sede di VareseNews sarà un’occasione per chi vuole imparare la lingua francese partendo da zero.

 

Francese A0/A1” è in partenza per giovedì 2 ottobre, dalle 18 alle 19.

A condurre sarà la docente Marina Storari, insegnante con esperienza pluriennale nella preparazione linguistica. Durante i dodici incontri sarà possibile apprendere, in modo pratico e coinvolgete, le basi della lingua fino alla formulazione delle prime conversazioni.

L’obiettivo è fornire gli strumenti per comunicare in situazioni quotidiane, migliorando la comprensione orale e la capacità di esprimersi in francese, senza necessità di conoscenze pregresse.

Le iscrizioni sono aperte 

Materia si trova in via Confalonieri 5 a Castronno.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
