Orienteering e Trail-O: a Varese e a Tradate le finali scolastiche nazionali

Dal 16 al 19 settembre Varese ospiterà le Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche 2024/2025 di Corsa Orientamento e Trail-O II grado.

Arriveranno in città 256 rappresentanti di 20 regioni italiane, tra studenti, docenti e accompagnatori per la manifestazione di alto livello, voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alla Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso), che giunge al termine di un percorso iniziato con le fasi provinciali e regionali su tutto il territorio nazionale.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Le gare si svolgeranno in due giornate. Martedì 17 settembre, nei boschi di Tradate e negli spazi degli istituti Geymonat, Don Milani e Montale, si terranno la gara individuale di Corsa Orientamento (categorie allievi e allieve) e la prima prova di Trail-O (categorie Open e Paralimpici). Mercoledì 18 settembre sarà la volta della staffetta di Corsa Orientamento a tre frazionisti (categorie allievi e allieve) e della seconda prova di Trail-O, con lo scenario delle Ville Ponti e della Villa e Collezione Panza a Varese. A scendere in campo saranno 187 studenti.

“UN LABORATORIO DI VITA”

>Una manifestazione fortemente voluta a Varese proprio dal neo Presidente Fiso Alfio Giomi: “L’orienteering, conosciuto come lo sport dei boschi e delle mappe, non è soltanto una disciplina agonistica, ma un laboratorio di vita. Carta e bussola diventano strumenti di crescita: imparare a orientarsi nello spazio significa imparare a orientarsi anche nel mondo – spiega -. Le Competizioni Sportive Scolastiche permettono ai ragazzi di sperimentare la socializzazione e l’inclusione, di sviluppare capacità di problem solving attraverso scelte di percorso che richiedono flessibilità e strategie, di vivere lo spirito di squadra e di acquisire una maggiore consapevolezza del territorio, imparando a rispettare l’ambiente e a riscoprire il patrimonio naturale e culturale dei luoghi ospitanti. È una palestra a cielo aperto perché insegna ai ragazzi non solo a correre, ma a prendere decisioni, a collaborare e a fidarsi delle proprie capacità”.

“UN’OCCASIONE DI FAR CONOSCERE I LUOGHI PIÙ BELLI DEL TERRITORIO”

L’evento vede una stretta collaborazione con le diverse Istituzioni del territorio. “La città di Varese – evidenzia il sindaco Davide Galimberti – si prepara ad ospitare un evento che coinvolge centinaia di studenti e studentesse in una manifestazione che promuove i valori dello sport e della collaborazione. Un evento che vede la collaborazione di diversi enti e realtà del territorio, e che consente di creare l’occasione di far conoscere ai giovani atleti alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio. Auguro a tutti partecipanti di vivere al meglio questa esperienza”.

“Un vero lavoro di squadra – dichiara la direttrice generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia Luciana Volta – che ha facilitato non poco l’organizzazione di norma seguita dall’Organismo regionale per lo Sport a Scuola da me presieduto e che coinvolge Sport e Salute Lombardia, Coni Lombardia, C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Lombardia e, nello specifico caso di questa manifestazione, la F.I.S.O. Lombardia. È un onore ospitare questa fase nazionale nella nostra regione e in particolare in provincia di Varese. Una disciplina che richiede, come tutte le attività sportive, concentrazione, strategia, resilienza e collaborazione: abilità che, proprio come nello studio e nella vita, aiutano a crescere e a dare il meglio di sé”.

Presenza e collaborazione anche da parte della Provincia di Varese, del Comune di Tradate e di Regione Lombardia Direzione Generale Sport e Giovani. Da parte degli organizzatori un ringraziamento particolare va attribuito alla Camera di Commercio di Varese con Varese Sport Commission che, oltre a mettere a disposizione lo storico Parco delle Ville Ponti, ha favorito l’accoglienza turistica delle delegazioni. Anche il FAI Villa e Collezione Panza ha messo a disposizione il suo parco per l’organizzazione della gara2 Trail-0 così come Parco Pineta- ATE Insubria-Olona per Gara1.

Protagonisti nell’organizzazione sono stati anche gli allievi Sehal Butt, Ilaria Cassinerio, Gabriele Massarente ed Erik Saibene capitanati dai professori Davide Leonardi ed Erika Imbriaco e dal dirigente, ora in pensione, Vito Ilacqua dell’IIS Giovanni Falcone di Gallarate (settore Grafica e Comunicazione), sostituito ora dalla dottoressa Katia Fiocchetta, per il logo che hanno saputo creare e dedicare alla manifestazione.

LE INIZIATIVE PER LE DELEGAZIONI

Le delegazioni regionali avranno anche l’opportunità di visitare il centro storico di Varese, durante la sfilata del 16 settembre che si concluderà nella cornice dei Giardini Estensi con un momento dedicato ai saluti istituzionali, al giuramento dell’atleta e a un’esibizione canora. Nella mattinata del 17 settembre gli studenti e i docenti avranno l’opportunità di vedere il Sacro Monte di Varese, icona del territorio e, nel pomeriggio del 18 settembre, Volandia.