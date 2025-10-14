All’Insubria di Varese una lectio magistralis su intelligenza artificiale e diritto con Giusella Finocchiaro

Si è tenuta lunedì 13 ottobre, nell’aula magna di via Ravasi a Varese, la nona lettura annuale della Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria, dal titolo «Governare l’intelligenza artificiale fra nuovi paradigmi e antiche regole». L’incontro, promosso dal Dipartimento di eccellenza di Economia dell’Ateneo, si è aperto con i saluti istituzionali della presidente della Fondazione Paola Bassani Valcavi, della rettrice Maria Pierro e della professoressa Rossella Locatelli.

Protagonista del pomeriggio è stata la professoressa Giusella Finocchiaro, ordinaria di Diritto privato e di Diritto di Internet e dell’intelligenza artificiale all’Università di Bologna, membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna e fondatrice dell’omonima boutique legale attiva a Milano e Bologna.

Nella sua lectio magistralis, Finocchiaro ha approfondito il tema dell’intelligenza artificiale e delle sfide giuridiche che essa pone, proponendo un confronto tra le nuove prospettive tecnologiche e le antiche regole che fondano il diritto.

Al termine dell’intervento si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio «Laurea magistrale in Economia diritto e finanza d’impresa» agli studenti meritevoli Sara Pontivi, Francesco Mainardis, Lorenzo Riva e Michel Rigaldi (foto sotto). La Fondazione Valcavi ha inoltre finanziato la permanenza al Collegio Cattaneo di sei studenti particolarmente meritevoli.

Riprendendo dopo una pausa di due anni, l’iniziativa ha ricordato la figura dell’avvocato Giovanni Valcavi, insigne giurista, senatore della Repubblica nella X Legislatura e fondatore nel 2008 della Fondazione per l’Università degli Studi dell’Insubria, istituita per sostenere l’ateneo e promuovere la cultura giuridica e scientifica.