Il medico Matteo Bassetti presenta il suo libro a Ispra

L’infettivologo sarà ospite dell’associazione Amici di Mario Berrino venerdì 3 ottobre

03 Ottobre 2025

Si svolgerà venerdì 3 ottobre alle 19:00 nella Sala Serra del Comune di Ispra, in via Milite Ignoto 31, la presentazione del libro Essere Medico del professor Matteo Bassetti. La serata sarà introdotta e moderata dal giornalista di Malpensa 24 Andrea Della Bella.

Il professor Matteo Bassetti, infettivologo, è direttore della Clinica malattie infettive dell’Irccs ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di malattie infettive all’Università di Genova e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato con la collaborazione dell’associazione culturale Amici di Mario Berrino e dall’associazione Concretamente.

Al termine ci sarà possibilità di acquistare il libro autografato dall’autore.

