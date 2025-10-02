Ispra
Il medico Matteo Bassetti presenta il suo libro a Ispra
L’infettivologo sarà ospite dell’associazione Amici di Mario Berrino venerdì 3 ottobre
03 Ottobre 2025
Si svolgerà venerdì 3 ottobre alle 19:00 nella Sala Serra del Comune di Ispra, in via Milite Ignoto 31, la presentazione del libro Essere Medico del professor Matteo Bassetti. La serata sarà introdotta e moderata dal giornalista di Malpensa 24 Andrea Della Bella.
Il professor Matteo Bassetti, infettivologo, è direttore della Clinica malattie infettive dell’Irccs ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di malattie infettive all’Università di Genova e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova.
L’evento, a ingresso libero, è organizzato con la collaborazione dell’associazione culturale Amici di Mario Berrino e dall’associazione Concretamente.
Al termine ci sarà possibilità di acquistare il libro autografato dall’autore.
