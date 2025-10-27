Incidente stradale a Ispra, 17enne coinvolto nello scontro tra auto e moto

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, intorno alle 17:20 in via Giosuè Carducci a Ispra. A rimanere coinvolti nello scontro, secondo le prime informazioni, sono stati un’auto e una moto.

Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni, soccorso in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità.

Sul posto ambulanze e carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze, i carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso, il servizio di emergenza Soreu Laghi. Il traffico sulla strada provinciale 69 è stato bloccato per ore.