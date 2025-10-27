Varese News

Varese Laghi

Incidente stradale a Ispra, 17enne coinvolto nello scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Carducci: sul posto due ambulanze e i Carabinieri di Gallarate per i rilievi. Traffico intenso nella zona

ambulanza generica notte sos malnate

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, intorno alle 17:20 in via Giosuè Carducci a Ispra. A rimanere coinvolti nello scontro, secondo le prime informazioni, sono stati un’auto e una moto.

Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni, soccorso in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità.

Sul posto ambulanze e carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due ambulanze, i carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso, il servizio di emergenza Soreu Laghi. Il traffico sulla strada provinciale 69 è stato bloccato per ore. 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.