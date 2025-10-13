Varese News

Villa Valle amara: Castellanzese sconfitta 2-1

Non basta il rigore di Chessa per i neroverdi, che si fermano a Villa d'Almé dopo due vittorie consecutive. Decisivo il gol di Semprini a cinque minuti dal termine

Castellanzese - Oltrepo 2-2

La Castellanzese si ferma a Villa d’Almé, subendo uno stop esterno per mano del Villa Valle. Nonostante l’immediata reazione nel secondo tempo, i neroverdi hanno subito la rete decisiva a pochi minuti dal fischio finale.

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un intenso fraseggio a centrocampo, con la Castellanzese più aggressiva in fase di pressing. La prima vera occasione, però, è capitata sui piedi di Lussignoli del Villa Valle, ma Frigerio è stato attento a bloccare la conclusione. La risposta neroverde è arrivata con una punizione di Chessa terminata di poco sul fondo e con una ghiotta chance per Castelletto, ben servito da Chessa, il cui tiro in area è uscito dallo specchio della porta difesa da Passeri.

A tre minuti dall’intervallo, i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con una punizione di Serena che si è stampata sulla traversa. Il botta e risposta finale del primo tempo ha visto Colombo della Castellanzese negarsi il gol da un miracoloso intervento di Passeri, e subito dopo il Villa Valle trovare la rete allo scadere del recupero: sponda di Ravasi per Lancini che ha superato Frigerio.

La ripresa ha visto la reazione immediata della Castellanzese, che ha trovato il pareggio dopo soli cinque minuti: Boccadamo è scattato sulla destra, è entrato in area ed è stato atterrato da Muradjans. Il conseguente calcio di rigore è stato trasformato con freddezza da Chessa, che ha insaccato alle spalle del portiere avversario.

Il Villa Valle ha continuato a creare pericoli, sfiorando il nuovo vantaggio con Lussignoli, ma Frigerio si è opposto in angolo. Sull’azione successiva, una mischia sulla linea di porta ha visto la difesa neroverde allontanare il pericolo. Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato a cinque minuti dal triplice fischio: da un calcio d’angolo, la palla è finita in mischia in area di rigore dove Semprini è stato il più lesto a intervenire, insaccando di testa alle spalle di Frigerio.

Nonostante gli sforzi finali della Castellanzese per trovare il nuovo pareggio, il risultato non è più cambiato.

TABELLINO
VILLA VALLE – CASTELLANZESE 2–1 (1-0)
RETI: 49’ pt Lancini (VV), 6’ st rig. Chessa (C), 40’ st Semprini (VV)
VILLA VALLE (3-5-2): Passeri, Ventura, Nava, Lancini; Martinelli, Valenti (32′ st Pilenga), Passeri, Lussignoli, Muradjans (32′ st Semprini), Perrotti (32′ st Menegatti), Ravasi. A disposizione: Moroni, Carminati, Mouisse, Filipponi, Valoti, Brais. Allenatore: Marco Sgrò
CASTELLANZESE (3-5-2): Frigerio; Airaghi (13′ st Giuliani), Robbiati, Tordini; Boccadamo, Veronocchi (25′ st Rusconi), Lacchini, Castelletto, Oleoni (25′ st Micheri); Colombo (33′ st Merkaj), Chessa. A disposizione: Poli, Ruasa, Foglio, Manfron, Guerrisi. Allenatore: Luca Morlin (Mister Ivan Del Prato squalificato)
ARBITRO: Paolo Zantedeschi di Verona; assistenti Ruggiero Doronzo di Barletta e Leonardo Grimaldi di Bari
AMMONITI: 4′ st Nava (VV), 29′ st Perrotti (VV).
RECUPERO: 3’ + 6’

Serie D – Girone B (7a giornata)

RISULTATI: Brusaporto – Pavia 3-1, Caldiero – Scanzorosciate 0-2, Caratese – Chievo 1-2, Sondrio – Leon 0-2, Oltrepò – Virtus CBG 0-0, Real Calepina – Casatese Merate 0-3, VARESINA – VOGHERESE 1-1, VILLA VALLE – CASTELLANZESE 2-1, Breno – Milan Futuro (22-10)

CLASSIFICA: Folgore Caratese e Chievo 16, Villa Valle 14, Brusaporto 13, Casatese 12, Milan Futuro * 11, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò 10, CASTELLANZESE 9, Leon 8, Breno**, Caldiero e Scanzorosciate 7, VARESINA E Vogherese 6, Pavia 3, Sondrio 0.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
