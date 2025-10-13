Varese News

Violenza di genere e rinascita, a Cislago una serata con l’autrice Lidia Laudani

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre alle 21 negli spazi della Biblioteca comunale. L’autrice presenterà il libro “Un’altra vita”

24 Ottobre 2025

Un’occasione di confronto su temi delicati e attuali come la violenza di genere, le relazioni tossiche e lo stalking. Venerdì 24 ottobre alle 21,  la Biblioteca Comunale di Cislago ospiterà Lidia Laudani, autrice del libro “Un’altra vita”, per una serata organizzata dall’assessorato alla Cultura e alle pari opportunità del Comune di Cislago.

L’incontro sarà un momento per dialogare e sensibilizzare su realtà spesso sommerse attraverso la voce dell’autrice. Il libro di Lidia Laudani racconta una storia di dolore e riscatto: quella della protagonista Beatrice, una donna che trova la forza di ricominciare, nonostante tutto.

La serata si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale e della rete territoriale per contrastare la violenza sulle donne. A supportare l’iniziativa anche il Centro Antiviolenza Rete Rosa, presente con i suoi riferimenti e con la promozione del numero nazionale antiviolenza 1522, sempre attivo.

 

13 Ottobre 2025
