Cosa fare con i bambini nel weekend del 21, 22 e 23 novembre a Varese e nel Varesotto

Primi fiocchi di neve e tempo variabile in questo fine settimana in cui si sente già voglia di Natale con le prime luci da accendere, cioccolato da gustare e ghiaccio su chi scivolare con i pattini.

In programma anche tanti laboratori creativi e scientifici, storie e spettacoli per famiglie, primi open day nelle scuole e incontri dedicati ai genitori.

EVENTI

INARZO – Domenica 23 novembre il centro storico del paese ospita la 13ª Festa del Cioccolato. Al calar del sole le vie del borgo si trasformano in un percorso tutto da assaggiare e da vivere in famiglia, con proposte per grandi e bambini e un’atmosfera già vicina al Natale – Qui tutte le info

VARESE – Il tradizionale mercatino di Natale di piazza Monte Grapp apre venerdì 21 novembre alle 18.30, con l’accensione del grande albero di Natale nel cuore della città. La serata sarà accompagnata da un’esibizione musicale di Laura Aldizio e dal Coro dei bambini della scuola Piccola England – Leggi di più

GERENZANO – Domenica 23 novembre la magia delle feste accende “Natale a Colori” in piazza Alcide De Gasperi, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio ricco di attrazioni, dedicato a grandi e piccoli. – Tutto il programma

PORTO CERESIO – Numerosi intrattenimenti per i bambini, inclusi laboratori creativi aperti a tutte le età per i Mercatini natalizi accendono il lungolago di Porto Ceresio sabato 22 e domenica 23 novembre. – Tutto il programma

VENEGONO INFERIORE – Si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia sabato 22 novembre in Municipio. La mostra si aprirà alle ore 10 con l’esposizione dei lavori e la presentazione dei progetti realizzati. Alle 11 si terrà la premiazione – Scopri di più

GAVIRATE – Domeinca la Casa del Popolo Gavirate ospita Scambia, ripara e crea, una giornata all’insegna della sostenibilità. La nuova edizione del RePop Cafè propone attività per tutte le età tra laboratori pratici, momenti di incontro e uno spazio di scambio libero di abiti, libri e giochi – Il programma

TRADATE – Viaggio tra natura e spazio è il titolo della nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Missione Marte in EcoPlanetario, giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Domenica al Nuovola rassegna CinemaKids apre al teatro per famiglie con lo spettacolo Green Olimpodella compagnia reggiana NoveTeatro in cui gli antichi dei si occupano di temi abientali del presente – Lo spettacolo

VARESE – Storie di pesci e di lago con Betti Colombo venerdì 21 novembre alle ore 17 alla libreria Ubik di piazza del Podestà in occasione della mostra di Chicco Colombo

GAVIRATE – Domenica pomeriggio dalle ore 16 alla Casa del Popolo Piccole Storie di e con Valentina Maselli. Racconti che parlano ai bambini, ma anche agli adulti, affrontando con leggerezza, metafore e poesia temi di grande attualità – Scopri di più

SAMARATE – CARDANO AL CAMPO – OLGIATE OLONA – Tre repliche in de giorni, tra sabato e domenia per lo spettacolo Il bibliotecario e il mostro dei libri nelle biblioteche per i bambini – Il programma

CASSANO MAGNAGO – LONATE POZZOLO – FAGNANO OLONA– Spettacoli e letture per i più piccoli sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

VARESE – Debutta venerdì 21 novembre la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

COCQUIO TREVISAGO – Domenica 23 novembre al Teatro SOMS di Caldana si gioca un Torneo di scacchi per una causa solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a Emergency per gli aiuti umanitari a Gaza. – Tutto il programma

LABORATORI

VARESE – Sabato 22 novembre,alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa propone a tutti i bambini il laboratorio Glitter Tattoo e Balloon Art – Scopri di più

VARESE – Missione astronauti è il laboratorio per bambini in programma al Thinker Lab di via Cairoli domenica pomeriggio. Un viaggio interplanetario nel cuore del Sistema solare dove i bambini vestiranno i panni di veri esploratori spaziali, incaricati di raccogliere dati sui diversi pianeti e osservare fenomeni misteriosi – L’evento

MAMMA E PAPÀ

CASTRONNO – Uno Stendipanni Chic caldo e natalizio sabato pomeriggio dalle ore 15 a Materia con le Mamme in cerchio di Azzate che hanno selezionato per l’occasione abiti e scarpe firmati e di ottima qualità per grandi e piccini, e allestiranno un angolo di oggetti natalizi, tutti usati ma in perfette condizioni – I dettagli

LONATE POZZOLO – Sabato mattina la biblioteca propone nella sala polivalente del Monastero Arriva la cantastorie, un workshop di lettura ad alta voce rivolto a genitori e insegnanti con la narratrice Betti Colombo – La locandina

OPEN DAY – Inizia la stagione degli open day nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per le famiglie con figli alle prese con il cambio della scuola il prossimo settembre. Ad esempio venerdì e sabato tocca alle secondarie di primo grado dell’Ic di Castronno – Scopri tutti gli Open day

LUGANO – Sabato 22 novembre dalle 14.15 alle 16.30, porte aperte al Next Fertility ProCrea per un pomeriggio gratuito di confronto con gli specialisti per conoscere le risposte della medicina all’infertilità – L’iniziativa

PER TUTTI – Inizia il conto alla rovescia per il Natale e molte piazze si illuminano. Nel fine settimana anche tante iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne – Che fare nel weekend