Cosa fare nel weekend del 21, 22, 23 novembre

A Varese è il fine settimana dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Monte Grappa. In tutta la provincia sono state organizzate manifestazioni in occasioni della Giornata contro la violenza sulle donne. A Clivio si mangia il cioccolato mentre a Morazzone torna il mercato di Casa Macchi. Il contro alla rovescia è iniziato e a portare un po’ di clima natalizio forse ci penserà anche una spolverata di neve. (foto in copertina facebook – giorgiomargolettini).

Meteo – Nel fine settimana il tempo si presenterà variabile. Venerdì il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni e neve intorno ai 600 metri, localmente anche a quote più basse, mentre le temperature resteranno stabili. Sabato il tempo migliorerà, con ampi spazi soleggiati e solo qualche passaggio nuvoloso, senza piogge e con un aumento delle temperature massime. Domenica 23 novembre inizierà con il sole, ma nel corso della giornata la nuvolosità tornerà ad aumentare.

BODIO LOMNAGO – Due sole date, un’unica promessa: portare le Langhe a Bodio Lomnago, tra calici importanti, piatti curati e buona musica. Venerdì 21 e 28 novembre il ristorante Al Gallione accende le luci su “L’Aperilanghe & Sound del Gallione”, due serate speciali dedicate ai sapori e ai profumi del Piemonte, in collaborazione con Cantina Bava Piemonte – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Il Natale si avvicina e c’è un solo posto dove puoi trovare dei regali deliziosi e originali: la Bottega Solidale di Good Samaritan a Brunello, in via Santa Maria 20. Novembre è tempo di gesti che scaldano il cuore: quest’anno, scegliendo un regalo solidale, puoi trasformare un pensiero in un aiuto concreto. La Bottega, rinnovata e pronta ad accoglierti in un’atmosfera accogliente, vi aspetta – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Domenica 23 novembre, Villa Oliva si trasformerà in un mondo incantato grazie alla 2ª edizione dei Mercatini di Natale, un evento organizzato dall’associazione Vivi Cassano, che unisce creatività, tradizione e sapori irresistibili – Tutte le informazioni

COMERIO – Nel mese di novembre, all’Opera Bistrò di Comerio, le domeniche si trasformano in un percorso del gusto dove la polenta diventa filo conduttore di un viaggio nei sapori d’autunno. Ogni domenica un menù tematico diverso, costruito intorno a un ingrediente stagionale e sempre accompagnato da varianti creative della regina della tradizione contadina: la polenta. Il calendario prosegue domenica 23 novembre con un menù dedicato polenta con spezzatino di selvaggina – Tutte le informazioni

INARZO – Domenica 23 novembre Inarzo torna a profumare di cacao: dalle 10 alle 17.30 il centro storico del paese ospita la 13ª Festa del Cioccolato, un appuntamento ormai tradizionale per i golosi di tutta la zona. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Inarzo con il patrocinio del Comune di Inarzo. Le vie del borgo si trasformano in un percorso tutto da assaggiare e da vivere in famiglia, con proposte per grandi e bambini e un’atmosfera già vicina al Natale – Tutte le informazioni

MALNATE – In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la Pro Loco Malnate APS, nell’ambito del progetto culturale “Culturalmente Malnate”, propone una serata di approfondimento dal titolo Storie di figli della Violenza. L’appuntamento è per venerdì 21 novembre alle 20.45 presso il Centro Sociale Ricreativo Culturale Lena Lazzari, in via Marconi 16 a Malnate – Tutte le informazioni

VARESE – Dal 21 novembre, fino alla Vigilia, il Borducan sarà aperto (escluso il martedì) per pranzi e cene speciali dedicati alle aziende, alle famiglie e ai gruppi di amici che desiderano festeggiare in un luogo che profuma di storia. Sono disponibili tre menù pensati appositamente per le feste, con ingredienti selezionati e richiami ai classici aromi del Borducan. Per chi sceglie il pranzo, è previsto uno sconto del 15% rispetto alla cena – Tutte le informazioni

VARESE – Il cuore di Varese si prepara a vivere la magia delle feste con il ritorno del Mercatino di Natale di Varese 2025, in programma dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza Monte Grappa. Oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio, ricco di idee regalo, artigianato, prodotti tipici e specialità gastronomiche da tutta Italia – Tutte le informazioni

VARESE – Preparati a partire per un viaggio interplanetario nel cuore del nostro Sistema Solare! In questo laboratorio-avventura, i partecipanti vestiranno i panni di veri esploratori spaziali, incaricati di raccogliere dati, osservare fenomeni misteriosi e analizzare le condizioni dei pianeti visitati. L’evento si svolgerà domenica 23 novembre, dalle 15.30 alle 17.00 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese – Tutte le informazioni

Varese – A Varese si accende il Natale. Venerdì alle 18.30 l’accensione dell’albero in Piazza Monte Grappa e delle luminarie della città. Ci sarà anche il mercatino e il concerto. – Tutto il programma

Morazzone – Torna a Casa Macchi, a Morazzone, l’edizione invernale di “Tante care cose”, il mercato di rigatterie e anticaglie che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi nel Bene del FAI. Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025, dalle 10 alle 18, il pubblico potrà immergersi nel mondo silenzioso e affascinante degli oggetti del passato: mobili, lampade, porcellane, libri, quadri, accessori, vinili, piccoli giochi antichi e curiosità d’epoca che custodiscono memorie di case, epoche e famiglie. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Domenica 23 novembre al Teatro SOMS di Caldana si gioca a scacchi per una causa solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a Emergency per gli aiuti umanitari a Gaza. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Luci, profumi e sorrisi: i Mercatini natalizi accendono il lungolago di Porto Ceresio sabato 22 e domenica 23 novembre. – Tutto il programma

Gerenzano – Domenica 23 novembre la magia delle feste arriva a Gerenzano con la sesta edizione dell’evento “Natale a Colori”, una giornata organizzata dall’associazione I Colori di Gerenzano e dai Rioni del Palio, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è in piazza Alcide De Gasperi, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio ricco di attrazioni, dedicato a grandi e piccoli. – Tutto il programma

Conferenze, incontri, mostre e spettacoli teatrali ma anche film, concerti, corsi di uncinetto: anche quest’anno in tutti i comuni del Varesotto e dei territori limitrofi sono tantissime e tutte diverse le iniziative organizzate per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Tutti gli eventi sono gratuiti e si rivolgono a un pubblico vasto e trasversale, perché il cambiamento culturale interessa tutti, tutte le età e può parlare tanti linguaggi diversi. Molti eventi si terranno nel fine settimana.- Gli eventi in provincia di Varese

Comabbio – Vittore Frattini in mostra a Comabbio con “Lumen. La linea, l’orizzonte e l’infinito”

Un’esplorazione sospesa tra la misura del mondo e l’infinito. L’inaugurazione è sabato 22 novembre in Sala Lucio Fontana. – Tutto il programma

Castiglione Olona – “Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Dal 15 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 il Museo di Castiglione Olona celebra San Francesco con un’esposizione dedicata alla bellezza della natura ricamata e dipinta – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – “Crash Bang Boom”, 56 opere per dire no alla guerra: arte, bambini e parole per la pace a Cassano Magnago. Dal 15 al 30 novembre l’ex chiesa di San Giulio ospita la mostra promossa dal Centro Artecultura Bustese, con opere visive, disegni di bambini e racconti letterari – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – A Olgiate Olona la mostra fotografica sul Padiglione Ferrini. Sabato 15 novembre verrà inaugurata la mostra che ripercorre la storia e l’identità collettiva del territorio attraverso le immagini della struttura simbolo di educazione e solidarietà – Tutte le informazioni

Varese – “Musica nei Quartieri” torna a Varese: quattro concerti gratuiti nei rioni per aspettare il Natale. La rassegna inizia domenica 23 novembre alle 17, Auditorium Conti, Biumo Inferiore. Ad aprire la rassegna sarà il Trio Calliope, formazione composta da oboe, corno e pianoforte, che proporrà un viaggio musicale tra colonne sonore e musiche natalizie. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 21 novembre al Teatro Condominio di Gallarate una serata per sostenere la prevenzione cardiovascolare con Ama il Tuo Cuore ODV con “Il Cuore del Natale – Concerto Solidale”, in programma venerdì sera. – Tutto il programma

Lonate Ceppino – La Rosa Tatuata sul palco del Black Inside di Lonate Ceppino per la chiusura di “Autunno Visionario”. Il quarto e ultimo concerto della stagione si terrà venerdì 21 novembre e vedrà il ritorno inaspettato di una delle band di culto della scena rock cantautorale italiana. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Un’occasione per divertirsi a teatro e, al contempo, sostenere chi si impegna ogni giorno per gli altri: questo è lo spirito con cui la Filodrammatica Paolo Ferrari di Busto Arsizio propone la terza edizione della sua rassegna teatrale solidale, che sabato 22 novembre porterà in scena “I tre testamenti”, commedia brillante di Giuseppina Cattaneo, con la regia di Luigi Drogo. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sabato 22 novembre, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia accoglie Circo Kafka, la nuova produzione della Compagnia Abbiati Schlosser all’interno della stagione Latitudini, curata da Teatro Periferico e Karakorum Teatro. Tutto il programma

Civate – “Cassandra” va in scena a Civate per Terra e Laghi. Lo spettacolo di e con Silvia Priori all’Aula Magna dell’Istituto comprensivo nella serata di sabato. – Tutto il programma

Gavirate – Domenica alle 16, la Fondazione Bernacchi Gerli Arioli Onlus di Gavirate accoglierà nel salone al piano terra “Il favoloso Gianni”, racconto teatrale dedicato alla figura di Gianni Rodari. – Tutto il programma

Germignaga – Venerdì 21 novembre, alle 20.30 , al Cinema Teatro Italia di Germignaga, sarà proiettato il documentario “Long Night” di Lynzy Billing, un’opera intensa e necessaria che racconta l’impegno di Emergency in Afghanistan attraverso le voci dello staff medico e dei pazienti. – Tutto il programma

Albizzate – Ad Albizzate prende il via il ciclo #domenichedipace: primo incontro dedicato alla Palestina. Appuntamento per domenica 23. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Due passeggiate guidate tra le architetture più significative di Silvio Gambini permetteranno ai cittadini di riscoprire il volto novecentesco di Busto Arsizio. – Tutto il programma

Castronno – Venerdì 21 e sabato 22 novembre open day alla scuole secondarie di primo grado De Amicis di Castronno e Macchi di Caronno Varesino per conoscere le opportunità della scuola. – Tutto il programma

Galliate Lombardo – Venerdì 21 novembre alle ore 20:45, nella Sala Consiliare del Comune si terrà una serata aperta alla cittadinanza per parlare di prevenzione e salute maschile ed in particolare di tumore alla prostata. – Tutto il programma

Induno Olona – “Invecchiare bene insieme: il ruolo di Asfarm”, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Crosti della Biblioteca civica di Induno Olona. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 21 novembre, dalle 20.30 , il Salone Estense di Varese ospiterà l’incontro “Siamo Marea” con Carlo Alberto Biasioli, skipper della barca “Morgana” della Global Sumud Flotilla. – Tutto il programma

Varese – Comerio – Una giornata dedicata alla parola, alla fragilità e alla forza della rinascita. Sabato 22 novembre 2025 lo scrittore Nikolay Gory presenterà il suo libro “L’impagliatore di sedie – vita selvaggia di un artista bipolare” (Meltemi) in due appuntamenti: alle 11 alla Somsart di Comerio, in via Piave 4, e alle 18 all’atelier di Giorgio Presta, in via Amendola 27 a Varese. – Tutto il programma

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANSE – Cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 novembre. Sagre, mostre, mercatini solidali, cinema e iniziative per famiglie per un fine settimana ricco di occasioni culturali e di divertimento – Gli appuntamenti