A Induno Olona un un incontro pubblico per riflettere su come “Invecchiare bene insieme”

Il tema dell’invecchiamento della popolazione, sempre più centrale per le comunità locali, sarà al cuore dell’incontro pubblico “Invecchiare bene insieme: il ruolo di Asfarm”, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Crosti della Biblioteca civica di Induno Olona, in via Piffaretti. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per analizzare criticità, opportunità e prospettive legate alla longevità, fenomeno che richiede nuovi modelli di benessere, partecipazione e solidarietà.

La longevità è certamente un dato positivo, ma porta con sé anche fragilità e difficoltà crescenti. L’incontro vuole affrontare domande oggi sempre più pressanti: chi si farà carico delle nuove esigenze sociali? Quale ruolo dovranno avere Comuni, Regione e strutture sanitarie e socio-sanitarie? Le risorse disponibili saranno sufficienti? E quale rapporto si potrà sviluppare tra pubblico e privato? Temi complessi che richiedono riflessioni condivise e una visione nuova, capace di rispondere alle sfide dei prossimi anni.

La Lista Civica “Viviamo Induno Olona”, promotrice dell’iniziativa, presenterà un documento dedicato al futuro di Asfarm, individuandone il possibile ruolo nella costruzione di un modello di welfare territoriale più forte e coordinato. L’obiettivo è stimolare un dibattito pubblico consapevole, coinvolgendo esperti e cittadini.

L’incontro sarà aperto da Cecilia Zaini, mentre Claudio Andreoletti illustrerà il documento “Il futuro di Asfarm”. Seguiranno una serie di videomessaggi che offriranno punti di vista autorevoli da diversi ambiti: Alba Bonetti, autrice di Un cerchio di ciliegie, parlerà della cura delle persone anziane; Francesco Longo, docente dell’Università Bocconi, interverrà su welfare e tenuta sociale; Giordano Romano, direttore di Saronno Servizi, porterà l’esperienza delle “Farmacie fuori dal comune”, la rete di farmacie comunali della provincia di Varese.

Le conclusioni saranno affidate a Samuele Astuti, consigliere regionale, che offrirà una prospettiva sul ruolo della Regione Lombardia nell’affrontare le sfide dell’invecchiamento e nello sviluppo dei servizi territoriali.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto aperto e costruttivo su un tema che riguarda da vicino l’intera comunità, oggi più che mai chiamata a “invecchiare bene insieme”.