A Germignaga la proiezione di “Long Night”, il documentario di Emergency sull’Afghanistan

Un’opera intensa e necessaria che racconta l’impegno di EMERGENCY in Afghanistan attraverso le voci dello staff medico e dei pazienti

Venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20:30, al Cinema Teatro Italia di Germignaga, sarà proiettato il documentario “Long Night” di Lynzy Billing, un’opera intensa e necessaria che racconta l’impegno di EMERGENCY in Afghanistan attraverso le voci dello staff medico e dei pazienti.

La serata sarà arricchita da un incontro con Manuela Valenti, pediatra e responsabile della divisione pediatrica di EMERGENCY, e Walimohammad Atai, scrittore afghano.

Voci dall’Afghanistan tra guerra e speranza

Il film – girato nel 2024 – documenta un paese devastato da decenni di conflitti, con uno dei più alti tassi al mondo di contaminazione da mine antiuomo, povertà e mortalità materna.

Billing, giornalista investigativa e fotografa con lunga esperienza in Afghanistan, torna sul campo per raccogliere racconti intimi e diretti dagli operatori sanitari e dai loro pazienti, attraversando Kabul, la valle del Panshir e la provincia di Helmand.

Il titolo Long Night richiama le notti segnate dai “mass casualties”, ovvero gli afflussi improvvisi e massicci di feriti nei pronto soccorso dopo attentati o esplosioni. Un’esperienza drammatica e ripetuta nel tempo che fa da sfondo alla testimonianza di chi lavora in prima linea.

25 anni di EMERGENCY in Afghanistan

Nel documentario emerge la forza di una sanità gratuita e accessibile, come quella portata avanti da EMERGENCY in Afghanistan da 25 anni. Medici e infermieri raccontano la realtà quotidiana tra guerra e rinascita: accanto al dramma delle vittime, ci sono le donne che continuano a dare alla luce migliaia di bambini in sicurezza, contribuendo a costruire un domani.

La versione proiettata sarà quella originale, sottotitolata in italiano. Durata: 39 minuti e 50 secondi.