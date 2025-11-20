Cocquio Trevisago
A Cocquio Trevisago un torneo di scacchi per Emergency e per Gaza
Domenica 23 novembre al Teatro SOMS di Caldana si gioca a scacchi per una causa solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a Emergency per gli aiuti umanitari a Gaza
23 Novembre 2025
Un pomeriggio di sport, impegno e solidarietà: è quanto propone l’Asd Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio con il torneo di scacchi blitz in programma domenica 23 novembre presso il Teatro Soms di Caldana, a Cocquio Trevisago, in via Malgarini 3.
L’appuntamento ha una doppia finalità: coinvolgere giocatori e appassionati in un evento sportivo aperto a tutti e sostenere l’azione di Emergency, destinando il ricavato interamente alla missione umanitaria per la popolazione di Gaza.
Sei turni da dieci minuti per sostenere la pace
Il torneo prevede 6 turni da 10 minuti per ciascun giocatore, con inizio alle ore 14.30. La quota di partecipazione è di 10 euro, e le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 14 dello stesso giorno.
In palio, premi per i primi tre classificati, ma anche riconoscimenti per:
-
la miglior giocatrice
-
il miglior under 18
-
il miglior over 65
Tutti i partecipanti riceveranno inoltre una pergamena di partecipazione.
L’evento non è valido ai fini del punteggio ELO (classifica scacchistica ufficiale), ma rappresenta un’occasione significativa per fare comunità e dare un aiuto concreto attraverso il gioco.
Un evento con Emergency e il Comune
All’iniziativa parteciperanno anche i volontari di Emergency – gruppo di Varese, presenti in sala per illustrare le attività dell’organizzazione umanitaria, in particolare quelle in corso nella Striscia di Gaza, dove l’emergenza sanitaria è drammatica.
Il torneo si svolge con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago.
Le iscrizioni possono essere effettuate sulla piattaforma vesus.org o contattando il numero 333 6181150 (dopo le 18:30).
