A Cocquio Trevisago un torneo di scacchi per Emergency e per Gaza

Domenica 23 novembre al Teatro SOMS di Caldana si gioca a scacchi per una causa solidale: l’intero ricavato sarà devoluto a Emergency per gli aiuti umanitari a Gaza

Un pomeriggio di sport, impegno e solidarietà: è quanto propone l’Asd Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio con il torneo di scacchi blitz in programma domenica 23 novembre presso il Teatro Soms di Caldana, a Cocquio Trevisago, in via Malgarini 3.

L’appuntamento ha una doppia finalità: coinvolgere giocatori e appassionati in un evento sportivo aperto a tutti e sostenere l’azione di Emergency, destinando il ricavato interamente alla missione umanitaria per la popolazione di Gaza.

Sei turni da dieci minuti per sostenere la pace

Il torneo prevede 6 turni da 10 minuti per ciascun giocatore, con inizio alle ore 14.30. La quota di partecipazione è di 10 euro, e le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 14 dello stesso giorno.

In palio, premi per i primi tre classificati, ma anche riconoscimenti per:

la miglior giocatrice

il miglior under 18

il miglior over 65

Tutti i partecipanti riceveranno inoltre una pergamena di partecipazione.

L’evento non è valido ai fini del punteggio ELO (classifica scacchistica ufficiale), ma rappresenta un’occasione significativa per fare comunità e dare un aiuto concreto attraverso il gioco.

Un evento con Emergency e il Comune

All’iniziativa parteciperanno anche i volontari di Emergency – gruppo di Varese, presenti in sala per illustrare le attività dell’organizzazione umanitaria, in particolare quelle in corso nella Striscia di Gaza, dove l’emergenza sanitaria è drammatica.

Il torneo si svolge con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago.

Le iscrizioni possono essere effettuate sulla piattaforma vesus.org o contattando il numero 333 6181150 (dopo le 18:30).