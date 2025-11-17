È morto lo speleologo Andrea Gonzaga
Il saluto del Gruppo Speleologico CAI Varese: "Amico di lunga data e grande compagno di esplorazioni". I funerali martedì 18 novembre a Morazzone
È morto sabato 15 novembre all’ospedale di Circolo di Varese a causa di una grave malattia lo speleologo Andrea Gonzaga. Aveva 57 anni ed era un volto noto della speleologia del Varesotto, protagonista di un’infinità di esplorazioni nella pancia del Campo dei Fiori.
Il Gruppo Speleologico CAI Varese, addolorato per la prematura perdita del caro Andrea, per molti amico di lunga data e grande compagno di esplorazioni, è vicino a Gabriella e figlie con un forte e caloroso abbraccio.
I funerali avranno luogo Martedì 18 novembre alle ore 14,00 nella Chiesa Parrocchiale di Morazzone. Per chi volesse portare un ultimo saluto il caro Andrea è composto presso la Casa Funeraria “Campo dei Fiori” in Via Piave 6 ad Azzate. Sarà possibile fargli visita da lunedì 17 novembre nei seguenti orari: 9,00 – 12,30 / 14,00 – 18,30.
