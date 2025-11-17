Frane e nubifragi, da Regione 90mila euro per Provincia e Comuni di Varese e Maccagno
Palazzo Lombardia ha stanziato 1,2 milioni di euro per le province lombarde
Regione Lombardia ha varato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per ristori a favore di Comuni e Province che hanno sostenuto spese di prima e post emergenza in occasione degli eventi calamitosi naturali negli anni 2024 e 2025 (fino al 30 giugno). Agli enti del Varesotto vanno circa 90mila euro, per tre episodi diversi.
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca riceverà 25mila euro per riparare i danni del 5 maggio 2025, quando un nubifragio creò grandi problemi sul territorio. Il Comune di Varese riceverà 35.430,95 euro per i danni del 12 luglio 2024. Infine l’ente Provincia di Varese avrà 28.058,28 euro per l’evento calamitoso del 26 marzo 2025.
«Questo stanziamento – ha dichiarato l’assessore La Russa – rappresenta un tassello importante dell’impegno di Regione Lombardia nel supportare i territori colpiti da eventi calamitosi. Interveniamo a sostegno di Comuni e Province che, già nelle primissime ore dall’emergenza, hanno dovuto mettere in campo uomini, mezzi e risorse per garantire assistenza ai cittadini e ripristinare condizioni di sicurezza. Un’attenzione particolare è rivolta ai Comuni che hanno segnalato la presenza di cittadini evacuati per l’inagibilità della propria abitazione: una situazione che richiede interventi tempestivi e un sostegno concreto, come questo, per assicurare tutela alle famiglie coinvolte”.
«Regione Lombardia è vicina agli enti locali che hanno sostenuto spese di emergenza – afferma l’assessore Sertori – per eventi calamitosi. Fatti che, purtroppo, sono più frequenti che in passato, ma contro i quali ci attrezziamo anche con azioni di prevenzione e di tutela del territorio, individuando contesti a rischio idrogeologico e sostenendo opere di messa in sicurezza per evitare di dover intervenire in situazione di emergenza. Con sempre minori risorse a disposizione e pertanto con il dovere di utilizzarle al meglio».
