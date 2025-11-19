Incidente all’alba sulla A9: intervento dei soccorsi tra Saronno e Origgio

Un incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, 19 novembre poco prima delle 6 lungo l’autostrada A9 nel tratto compreso tra Saronno e Origgio/Uboldo, in direzione Milano. A rimanere coinvolte sono state due auto, con tre persone interessate dall’impatto, tra cui un uomo di 52 anni.

L’allerta è stata immediatamente presa in carico dalla centrale operativa del 112 che ha attivato i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti la Polstrada di Novate e i Vigili del Fuoco di Varese, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità, resa difficoltosa dall’incidente nelle prime ore del mattino.

Dal punto di vista sanitario, sono arrivati sul luogo dell’impatto un mezzo di soccorso avanzato di primo livello del 118 di Milano e un’ambulanza.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori complicazioni. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della Polizia Stradale. L’episodio ha provocato rallentamenti temporanei al traffico, tornato regolare dopo la rimozione dei veicoli incidentati.