La scuola primaria Settembrini a Velate è un mondo di esperienze da scoprire

Una mattinata di apertura speciale sabato 29 settambre per la scuola primaria Settembrini di Velate (IC Varese 3 Vidoletti) che accoglie i futuri primini e le loro famiglie per un’esperienza immersiva all’interno delle attività scolastiche.

La scuola Settembrini si presenta come scuola delle esperienze, un luogo da esplorare dove si promuove un’educazione completa, capace di intrecciare la profondità delle discipline umanistiche e filosofiche con la spinta innovativa delle STEM, le materie legate alla scienza e alla tecnologia.

La scuola si trova nel ,borgo di Velate dove i bambini crescono immersi in natura, storia e cultura. Qui si respira un’aria familiare “come una volta”, tra compagni, insegnanti e famiglie.

Una scuola sempre aperta, dal primo suono della campanella fino al tardo pomeriggio, dove le lezioni in aula si alternano con tantissimi momenti all’aperto.

Tutto questo, e molto altro, verrà illustrato alle famiglie, ai genitori e ai futuri primini il 29 novembre, alle ore 10, giorno del grande open day in cui la Scuola Primaria Settembrini aprirà le sue porte a tutti in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027. Una mattinata dunque, che consentirà di conoscere da vicino la scuola, gli insegnanti, i progetti e tutta l’animatissima vita scolastica della Settembrini, l’occasione perfetta per scoprire i vantaggi e le esperienze di una scuola pensata su misura di bambino e bambina.

Porte aperte dunque per una mattinata che vedrà tanti momenti, come l’incontro diretto con le insegnanti e spazi per il gioco, la manualità e la lettura per i futuri bambini che accompagneranno i loro genitori all’open day. Le famiglie e i loro figli verranno accolti in un ambiente allegro e colorato dove il pensiero incontra la creatività, la scienza dialoga con l’arte e la tecnologia. Il tutto sempre in modo coinvolgente e sfruttando al massimo il contesto che circonda la scuola. L’obiettivo infatti è quello di formare menti capaci di comprendere, immaginare e trasformare il mondo. La scuola inoltre, sempre supportata dall’associazione genitori, crede nel valore della collaborazione: attraverso il metodo della peer education promuove il lavoro di gruppo, la condivisione delle conoscenze e la crescita reciproca, sviluppando responsabilità e autonomia.

Inoltre dopo la visita agli spazi della scuola e all’incontro con gli insegnanti per gli approfondimenti formativi e didattici, le famiglie troveranno dei corner tematici dedicati ai tanti progetti della scuola.

Si potranno visitare cosi il corner “Scintille di scienza”: con i progetti e le iniziative legati all’approccio scientifico, tecnologico ed ambientale della scuola.

“Giovani Pensatori”: con i progetti legati allo sviluppo del pensiero critico, dell’arte e delle materie umanistiche. E ancora l’angolo “Genitori in orbita” e “Una scuola sempre aperta” in cui verranno illustrati tutti i progetti e le attività proposti dalla scuola e dall’associazione genitori della Settembrini. Esperienze e corsi che si svolgono sia durantel’orario scolastico sia nel post scuola, al pomeriggio. Si potrà conoscere quindi i corsi del mattino di teatro e giornalismo e quelli pomeridiani di musica, inglese e ginnastica.

La novità di quest’anno poi è rappresentata dalla figura del Tutor. A chi parteciperà all’open day della Settembrini infatti verrà affiancato un tutor che dal 29 novembre fino all’inizio dell’anno scolastico sarà a disposizione della famiglia per rispondere a tutte le domande che gravitano intorno a un momento così importante come l’inizio della scuola primaria. Il tutor dedicato sarà uno dei genitori degli alunni che già frequentano la scuola e sarà a disposizione anche dopo l’open day per raccogliere tutte le informazioni utili.

Appuntamento con l’open day della Scuola Primaria Settembrini il 29 novembre dalle ore 10.00 in via Pontida 17, a Varese.

Si possono seguire le iniziative della Scuola anche sulle pagine Facebook (Associazione genitori Scuola Settembrini Velate) e Instagram (scuola_settembrini_varese).