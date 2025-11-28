Triestina – Pro Patria, la partita in diretta
Lunga trasferta in terra giuliana per i biancoblu, (venerdì 28, ore 20,30) in cerca di continuità dopo il successo sulla Pergolettese. Seguite e commentate con noi la gara in #direttavn
Rilanciata dal successo con la Pergolettese, la Pro Patria affronta la lunga trasferta di Trieste per sfidare un’altra squadra in difficoltà oltre che zavorrata da una pesantissima penalizzazione. I Tigrotti sanno che, in caso di successo, potrebbero scavalcare le formazioni che li precedono. Al “Nereo Rocco” va in scena l’anticipo della 16a giornata di Serie C: il calcio d’inizio è in programma dalle 20,30 di venerdì 28 novembre. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
