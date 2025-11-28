Varese News

Triestina – Pro Patria, la partita in diretta

Lunga trasferta in terra giuliana per i biancoblu, (venerdì 28, ore 20,30) in cerca di continuità dopo il successo sulla Pergolettese. Seguite e commentate con noi la gara in #direttavn

direttavn pro patria

Rilanciata dal successo con la Pergolettese, la Pro Patria affronta la lunga trasferta di Trieste per sfidare un’altra squadra in difficoltà oltre che zavorrata da una pesantissima penalizzazione. I Tigrotti sanno che, in caso di successo, potrebbero scavalcare le formazioni che li precedono. Al “Nereo Rocco” va in scena l’anticipo della 16a giornata di Serie C: il calcio d’inizio è in programma dalle 20,30 di venerdì 28 novembre. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

 

di
Pubblicato il 28 Novembre 2025
