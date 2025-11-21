Varese News

Uboldo, una panchina per il Palio: arte, pranzo e musica al Parco Falcone e Borsellino

Domenica 23 novembre si inaugura la nuova panchina tematica realizzata con la partecipazione dell’artista Fabrizio Vendramin

23 Novembre 2025

Sarà una domenica di colori, tradizioni e piacere di stare insieme quella in programma il 23 novembre a Uboldo, dove commercianti e artigiani locali hanno organizzato un evento speciale per inaugurare la nuova panchina artistica “I colori del Palio”.

L’iniziativa si svolgerà al Parco Falcone e Borsellino, con il patrocinio del Comune di Uboldo, del Distretto del Commercio Antiche Brughiere e di Confcommercio Ascom Saronno.

Alle 12 si terranno i saluti istituzionali e la presentazione ufficiale della panchina artistica, realizzata con la partecipazione del maestro Fabrizio Vendramin, noto per le sue opere pittoriche e performance dal vivo.

Dopo l’inaugurazione, alle 12.30, spazio alla convivialità con un pranzo nel parco a cura del Gruppo Alpini di Uboldo. Il menù vede protagonista la polenta, con bruscitt o gorgonzola.

Ad accompagnare il pranzo ci sarà anche musica dal vivo.

L’evento è aperto a tutti, ma i posti per il pranzo sono limitati. Per partecipare è possibile prenotare contattando il numero indicato dagli organizzatori (379 2897131).

