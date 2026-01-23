Fantasika e Missione Marte nella domenica Tra Natura e Spazio al Parco Pineta

Missione Marte in EcoPlanetario e i giochi di ruolo di Fantasika nel bosco guidano la nuova domenica di porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta a Tradate. A partire dalel ore 14 del 25 gennaio l’area protetta propone a grandi e piccini un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio tra grandi giochi immersivi, esplorazioni in natura e viaggi per piccoli astronauti

FANTASIKA

Questa domenica l’apertura del CDS è impreziosita da diverse attività ludiche a cura di Fantasika, realtà che da diversi anni promuove il gioco di ruolo e da tavolo. I suoi master ti aspettano per un pomeriggio di avventure nella cornice del Parco.

– Tavolo 1 – STELLE CIUCCHE E MANI BASSE. OVVERO: LA NOTTE IN CUI IL SUCCIACARPE RUBÒ L’ASTROLABIO [Brancalonia – Età: 8+]

– Tavolo 2 – PUNTARE IN ALTO [The Job – Età: 12+]

– Tavolo 3 – FINO ALL’ULTIMO UOMO [Cosmere RPG – Età: 16+]

– Tavolo EXTRA (Tavolo libero con giochi da tavolo per i ritardatari e/o gli arrivi inaspettati. Senza prenotazione!)

MISSIONE MARTE

Da sempre Marte ha affascinato gli uomini, prima come divinità, poi come corpo celeste diverso dalle stelle e infine come patria dei notissimi marziani… Oggi su quel pianeta sono arrivate moltissime sonde che ci hanno permesso di capire meglio com’è fatto e quali sono le caratteristiche di quell’astro su cui vogliamo mettere piede in un futuro non troppo lontano. E allora tra vecchi miti e nuove scoperte andiamo insieme ad esplorare il Pianeta Rosso!

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 per i più piccoli, e poi alle 15.30 e alle 16.30 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.