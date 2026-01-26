Un laboratorio creativo di Carnevale alla biblioteca di Ternate

Appuntamento sabato 8 febbraio con un pomeriggio rivolto ai più piccoli per divertirsi insieme e mettere alla prova la propria creatività

Un pomeriggio dedicato ai bambini con un laboratorio manuale guidato da Claudia, per prepararsi al Carnevale con fantasia e colori. È l’evento in programma domenica 8 febbraio alle 15:30 alla biblioteca di Ternate.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi entro il 5 febbraio tramite il form online disponibile a questo link.

Il nuovo canale WhatsApp della biblioteca

La Biblioteca di Ternate ha attivato un canale WhatsApp ufficiale, uno spazio pensato non solo per segnalare eventi, ma anche per condividere novità editoriali, servizi, orari, aggiornamenti utili e informazioni di interesse. Un modo semplice e immediato per restare in contatto con la biblioteca. Canale WhatsApp