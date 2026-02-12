Algoritmi, potere e conflitti: la nuova guerra si combatte con l’intelligenza artificiale

La guerra non è più soltanto conflitto armato. È anche dominio dei dati, controllo delle informazioni, capacità di orientare consenso e percezioni collettive. In questo scenario si inserisce l’incontro in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21 a Materia, a Castronno, dove Michele Mezza presenterà il suo libro Guerre in codice.

Il volume propone una riflessione sulle trasformazioni del conflitto nell’epoca dell’intelligenza artificiale e analizza come gli algoritmi stiano ridefinendo gli equilibri tra potere politico, sistemi informativi e opinione pubblica. La “guerra” contemporanea si combatte anche sul terreno cognitivo: attraverso piattaforme digitali, strategie di disinformazione e gestione dei flussi comunicativi. Una dimensione che incide direttamente sulla qualità della democrazia e sulla tenuta delle istituzioni.

Mezza affronta il tema con uno sguardo critico, interrogandosi sulle responsabilità della politica e sulla necessità di nuove regole capaci di governare l’impatto delle tecnologie emergenti. L’intelligenza artificiale, strumento sempre più pervasivo, diventa così il fulcro di una discussione che riguarda diritti, libertà e sovranità nell’era digitale.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.