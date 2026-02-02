Arriva il carnevale notturno di Besano

Besano il Carnevale non è la solita sfilata, è un’esperienza che brilla nel buio. Vi aspettiamo sabato 14 febbraio dalle ore 16:00 per una sfilata in notturna unica nel suo genere. Lasciatevi avvolgere dal fascino delle maschere e dal luccichio di mille coriandoli che danzano sotto le stelle.

Ma la festa è solo l’inizio. Dopo la sfilata ci spostiamo tutti all’Area Feste di Besano per continuare a festeggiare:

DJ-Set per ballare tutta la sera

Street Food per ricaricare le energie

Non fartelo raccontare, vieni a viverlo.

Dove: Centro storico e Area Feste, Besano Quando: Sabato 14 Febbraio, ore 16:00