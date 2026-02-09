Varese News

Auto senza assicurazione e targa smarrita: “beccati” dai Baschi Verdi a Como

Operazione della Guardia di Finanza nel weekend: sequestrato un veicolo con a bordo quattro giovani, tra cui due minorenni. Denunciato il conducente per ricettazione

Un weekend di controlli serrati quello appena concluso dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Nell’ambito di un piano straordinario di contrasto all’illegalità che ha visto l’impiego di 101 finanzieri e 42 pattuglie, i “Baschi Verdi” hanno intercettato una situazione decisamente fuori norma tra le strade del capoluogo lariano.

Il controllo in città

Tutto è iniziato durante un ordinario servizio di pubblica utilità “117”. Una pattuglia del Gruppo Como ha intimato l’alt a un’autovettura che circolava con una targa prova. A bordo del mezzo si trovavano quattro giovani italiani, tra cui due minorenni.

I sospetti dei militari sono stati confermati dai controlli sui documenti: il veicolo è risultato non solo privo della necessaria copertura assicurativa, ma anche sprovvisto del libretto di circolazione. Il colpo di scena è arrivato però dalla targa: dai riscontri effettuati tramite la Sala Operativa, quella placca metallica è risultata essere oggetto di una denuncia di smarrimento.

Sequestro e denunce

Per il conducente sono scattati immediatamente i provvedimenti previsti dal Codice della Strada e dal Codice Penale. L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca per la mancanza di assicurazione, mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in relazione al possesso della targa smarrita. I due minorenni presenti a bordo sono stati affidati ai genitori, giunti sul posto dopo essere stati allertati dalle Fiamme Gialle.

Bilancio dei controlli: non solo strada

L’operazione del fine settimana ha toccato diversi centri della provincia, tra cui l’Olgiatese e l’Erbese, con numeri imponenti:

230 veicoli e 303 persone controllate;

14 esercizi commerciali ispezionati;

Un verbale per lavoro nero elevato a Cabiate;

Tre sanzioni per mancata memorizzazione dei corrispettivi (scontrini) tra Cantù, Mariano Comense e Cabiate.

Pubblicato il 09 Febbraio 2026
