Caronnese, tanto gioco ma zero punti: il Mariano passa 2-0 al Comunale

La Caronnese esce dal campo con le pive nel sacco al termine della 23ª giornata del campionato di Eccellenza 2025-26. Al Comunale di Caronno Pertusella passa il Mariano per 2-0, al termine di una gara in cui i rossoblù hanno a lungo fatto la partita senza però trovare la necessaria concretezza sotto porta.

La squadra di Michele Ferri parte con buon piglio e già al 3’ crea la prima occasione: Vaghi crossa dalla destra e Colombo, in acrobazia, manda di poco sopra la traversa. Al 17’ è ancora Colombo a provarci al volo dopo una bella azione avviata da Di Quinzio e rifinita dal velo di Malvestio, ma il risultato non cambia. La Caronnese presidia stabilmente la metà campo avversaria, mentre il Mariano si affida alle ripartenze.

Gli ospiti si fanno vedere al 27’ con una punizione di Orellana Cruz che sorvola la traversa e al 33’ con un rasoterra di Schingo che sfiora il palo. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa più propositivi ma poco incisivi.

Nella ripresa la Caronnese riparte forte. Al 6’ Cannizzaro pesca Corno in area, ma il colpo di testa trova la risposta decisiva del portiere Aiello. Al 22’ il neoentrato Ghibellini entra in area palla al piede e serve Malvestio, che però calcia alto da posizione favorevole. È il momento migliore dei rossoblù, che però non riescono a sbloccare il match. Al 23’ arriva la svolta: su un batti e ribatti in area caronnese, Abbiati è il più lesto ad approfittarne e firma lo 0-1. La Caronnese accusa il colpo e allunga le linee, concedendo spazi. Al 31’ Abbiati colpisce ancora con un autentico eurogol: tiro spiovente dalla trequarti che sorprende Paloschi e vale il raddoppio.

Nel finale i rossoblù provano a riaprire la gara. Al 36’ Sorrentino sfiora il palo di testa su cross di Vitofrancesco, mentre poco dopo Colombo ci prova ancora centralmente, ma Aiello è attento e blinda il risultato sul definitivo 0-2.

Una sconfitta che conferma le difficoltà della Caronnese tra le mura amiche: tanto possesso e buona costruzione, ma poca freddezza negli ultimi metri contro avversari cinici e solidi, capaci di capitalizzare le occasioni create.