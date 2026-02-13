Saronno
Il Carnevale a Saronno: festa di mascherine e sfilata per le vie del centro il 20 e 21 febbraio
Venerdì 20 si fa festa a Villa Gianetti con il concorso delle mascherine e uno spettacolo di clown e magia, mentre sabato 21 è in programma la tradizionale sfilata, con partenza da via Sabotino
Il Comune di Saronno, in collaborazione con la Pro loco, organizza i festeggiamenti per il Carnevale che si svolgeranno nel fine settimana del 2o e 21 febbraio.
Il programma prevede due appuntamenti:
Venerdì 20 febbraio – Il concorso delle mascherine
A partire dalle 14.30, nel Giardino di Villa Gianetti, si terrà il concorso “Le più belle mascherine“. Un’occasione per i più piccoli di mostrare i propri costumi e sfidarsi in simpatia.
A seguire, la Pro Loco Saronno offrirà uno spettacolo di magia e clownerie per intrattenere i bambini e tutto il pubblico presente.
Se il meteo non dovesse permettere lo svolgimento all’aperto, il concorso si sposterà al Teatro Regina Pacis in Via Roma 119.
Sabato 21 febbraio – La sfilata dei carri: “Alice nel paese…”
Il clou dei festeggiamenti sarà sabato 21 febbraio con la grande parata pomeridiana. Il tema di quest’anno, “Alice nel paese… Giochi di carte, scacchi e fantasia!”, trasformerà le vie della città in un mondo incantato.
Partenza della sfilata alle 14.30 da Via Sabotino, poi i carri e le maschere sfileranno per le vie cittadine fino a raggiungere il cuore della città con gran finale e festa conclusiva in piazza Libertà.