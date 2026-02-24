Varese News

Incidente a Olgiate Olona: investito un pedone

Un uomo di 56 anni investito in via Pascoli. Soccorsi in azione in codice giallo dopo le 20

Un uomo di 56 anni è stato investito nella serata di oggi a Olgiate Olona. L’incidente è avvenuto alle 20:23 in via Pascoli, all’altezza dell’incrocio con via San Michele.

La centrale Soreu Laghi ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.

Pubblicato il 24 Febbraio 2026
