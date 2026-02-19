Indra Group e Leonardo rafforzano l’alleanza europea sulla cyber defence

Indra Group e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare la cooperazione nel settore della cyber defence, con l’obiettivo di identificare ed espandere la loro portata internazionale in Europa, nella NATO e in altri mercati ad alto potenziale.

Il MoU è uno strumento con cui due parti formalizzano la volontà di collaborare su obiettivi comuni, definendo ambiti e principi della cooperazione: non è un contratto operativo, ma una cornice che orienta le attività congiunte e può preludere ad accordi vincolanti.

L’accordo è stato siglato ieri a Roma dal ceo di Indra Group, José Vicente de los Mozos, e da Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. La collaborazione punta a consolidare le rispettive capacità per spingere sull’innovazione e rafforzare le difese cyber di istituzioni e infrastrutture critiche, attraverso soluzioni avanzate, addestramento mirato e una risposta coordinata all’aumento di minacce sempre più complesse.

L’intesa prevede inoltre la gestione congiunta di servizi di difesa cyber destinati a clienti pubblici e privati. Il presidente di Indra, Ángel Escribano, ha sottolineato che accordi come quello appena sottoscritto regolano e accelerano la cooperazione industriale europea grazie a una governance chiara, capace di facilitare offerte congiunte e un’esecuzione rigorosa dei progetti. Ha evidenziato il ruolo pionieristico dell’azienda nell’attivare catene del valore basate su capacità sovrane, aperte e interoperabili per l’Europa e la NATO, assicurando che competenze strategiche e tecnologie proprietarie restino sotto il controllo dell’Unione europea. Attraverso centri operativi interconnessi, condivisione avanzata di informazioni sulle minacce e ambienti di formazione dedicati, la collaborazione può tradursi in autonomia strategica ed efficace deterrenza.

José Vicente de los Mozos ha rimarcato che la partnership consentirà di accelerare l’innovazione e portare sul mercato soluzioni capaci di rafforzare la resilienza digitale di sistemi e operazioni, ampliando l’impatto nella protezione di infrastrutture e servizi essenziali. Un passo decisivo, ha affermato, verso il consolidamento della leadership europea nella difesa cyber e della sua proiezione internazionale.

Roberto Cingolani ha evidenziato come, in uno scenario di minacce digitali in rapida evoluzione e di crescente frammentazione tecnologica, la difesa europea debba innovare, anticipare e cooperare. L’accordo conferma la cybersecurity come pilastro del piano industriale di Leonardo, rafforzandone la presenza internazionale attraverso alleanze strategiche per sviluppare tecnologie avanzate e sovrane. Mettendo a fattor comune competenze e tecnologie proprietarie in ambito Cyber & Resilience, Secure Digital & Cloud e Mission Critical Communications, l’obiettivo è trasformare l’innovazione in valore concreto per le nazioni.

Leonardo, con un approccio product-based, offre piattaforme proprietarie per settori ad alta criticità come difesa, spazio e organizzazioni strategiche. Le recenti partnership e acquisizioni in ambito cyber consolidano un portafoglio di sicurezza “Made in Europe”, Zero Trust e data-centric.

Il Global Cybersec Center adotta un modello federato, mission-critical e basato sull’intelligenza artificiale, per garantire la sicurezza delle operazioni dei clienti. Nel quadro di IndraMind, Indra impiega 3.000 professionisti altamente qualificati per affrontare sfide quali la guerra ibrida, la protezione e la sicurezza, sviluppando soluzioni tecnologiche duali in grado di assicurare vantaggio operativo e capacità di deterrenza in situazioni critiche.