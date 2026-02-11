Polemica a Lonate, l’assessore Colombo precisa e dà la sua versione
“Respingo l’idea di un mio presunto imbarazzo”, dice, “unico disagio per la sceneggiata di Rosa”
A Lonate Pozzolo prosegue la polemica sulle “strumentalizzazioni” in occasione della dedicazione di un’ala della biblioteca a Norma Cossetto. All’indomani del confronto tra sindaca, esponenti di giunta e consigliera di minoranza Nadia Rosa, interviene Andrea Colombo, assessore alla Cultura: di lColombo nega nei fatti la ricostruzione fatta ieri da Varesenews. Al netto delle legittime precisazioni, confermiamo quanto scritto ieri.
Di seguito il testo integrale inviato da Colombo
Mi dispiace se alcune mie dichiarazioni sono state fraintese o non comprese appieno. Tengo a chiarire che non ho mai affermato che il presidente del circolo di Fratelli d’Italia, Francesco Carbone, abbia anticipato o sostituito un comunicato dell’amministrazione comunale.
Il presidente Carbone ha semplicemente espresso, in modo legittimo, la propria soddisfazione e il proprio orgoglio per un’iniziativa politica partita dal circolo che rappresenta, poi condivisa dal direttivo locale di Fratelli d’Italia e successivamente portata da me in giunta.
Per quanto riguarda le osservazioni di Nadia Rosa, respingo l’idea di un mio presunto imbarazzo. L’unico disagio che ho avuto è stato legato alla sua sceneggiata messa in atto durante l’inaugurazione, che ho ritenuto di bassissimo livello politico e del tutto fuori luogo: non era né il momento né il contesto adatto per polemiche di questo tipo.
