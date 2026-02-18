Sarà Britta Weber il nuovo ceo di Hupac

Il Gruppo Hupac annuncia la nomina di Britta Weber a nuovo chief executive officer (CEO). L’attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l’Europa e l’Asia entrerà a far parte del Gruppo Hupac il 1° luglio 2026. Succederà a Michail Stahlhut, le cui dimissioni sono già state annunciate.

CHI È BRITTA WEBER

Nei quasi 60 anni di storia dell’azienda, Britta Weber è il quarto ceo del Gruppo Hupac e allo stesso tempo, la prima donna alla guida dell’azienda. Con la sua nomina, il Gruppo acquisisce una figura dirigenziale di esperienza internazionale con comprovata competenza nei settori della logistica, della gestione della catena di fornitura e dello sviluppo organizzativo.

La top manager ha già vissuto e lavorato con successo in tutti i principali mercati del Gruppo Hupac. Con questa decisione, il consiglio di amministrazione pone le basi per la prossima fase di sviluppo del Gruppo. L’attenzione si concentra sull’ulteriore sviluppo strategico del trasporto combinato, sull’ampliamento delle soluzioni di trasporto sostenibili e sul rafforzamento della posizione di mercato di Hupac come fornitore leader nel trasporto intermodale terrestre in Europa.

I COMMENTI

«Sono molto lieto di dare il benvenuto a Britta Weber nel suo nuovo ruolo. Vanta oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore della logistica: unisce una chiara visione strategica a spiccate doti di leadership e una profonda comprensione delle esigenze dei nostri clienti», afferma Hans-Jörg Bertschi, presidente del consiglio di amministrazione di Hupac.

Britta Weber aggiunge: «È un grande onore per me entrare a far parte del Gruppo Hupac. Hupac è molto più di un’azienda di successo, persegue infatti una chiara missione sociale: una logistica sostenibile e il trasferimento sistematico del traffico su rotaia. Sono particolarmente lieta di poter collaborare con il forte team dirigenziale, che stimo molto per i risultati raggiunti. Con grande motivazione ed entusiasmo, daremo insieme forma con successo alla prossima fase di sviluppo del Gruppo».

Durante la fase di transizione, la direzione operativa sarà assicurata dai due vice del ceo, Benedetta Masciari e Alessandro Valenti, nonché da Bernhard Kunz, delegato del consiglio di amministrazione.