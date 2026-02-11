Spezie, diritti e clima: arriva il tour “Aromi di Giustizia”
Incontro con Tirell Delukshan Fernando, direttore di PODIE Sri Lanka. Un viaggio tra cannella e cardamomo per scoprire come il commercio equo risponde al collasso economico e alla crisi climatica
Dietro il profumo della vaniglia o l’aroma pungente del pepe nero si nascondono storie di resilienza e sfide globali. Approda in Italia, con tappe che coinvolgono il nostro territorio, il tour “Aromi di Giustizia”, un ciclo di incontri dedicato alle spezie dello Sri Lanka e alle comunità che le coltivano.
Protagonista d’eccezione è Tirell Delukshan Fernando, Managing Director di PODIE Sri Lanka, organizzazione che dal 1974 combatte la povertà rurale. In dialogo con Beatrice De Blasi (Fondazione Altromercato), Fernando racconterà la realtà di un Paese che, dopo il default economico del 2022, si trova a fare i conti con un’instabilità politica cronica e un’emergenza climatica che minaccia i raccolti.
Al centro degli incontri non ci sono solo i sapori, ma il progetto “Autonomia energetica e innovazione produttiva nelle filiere delle spezie”. Promosso da Fondazione Altromercato in collaborazione con PODIE, l’intervento punta a: transizione energetica, accesso a energie rinnovabili per la lavorazione delle spezie; resilienza, sostegno alle coltivazioni colpite da malattie e cambiamenti climatici; dignità, rafforzamento del ruolo femminile nei processi produttivi e salari dignitosi.
Secondo il Climate Finance Vulnerability Index, lo Sri Lanka è tra i Paesi più esposti agli shock ambientali: qui il commercio equo smette di essere solo una scelta d’acquisto e diventa uno strumento di sopravvivenza e giustizia climatica.
Un’esperienza sensoriale
Gli appuntamenti non saranno semplici conferenze, ma intrecceranno racconto fotografico e degustazioni. Immagini e parole si combineranno per offrire al pubblico varesino uno sguardo diretto sulla filiera e sull’impatto concreto che ogni acquisto consapevole può avere sui destini di centinaia di agricoltori.
«Vogliamo raccontare le persone e le sfide che stanno dietro a ogni spezia che arriva sulle nostre tavole – spiegano gli organizzatori –. È un invito a scoprire come il commercio equo possa cambiare i destini, non solo i mercati».
