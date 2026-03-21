Dall’ex Macello civico a Villa Mylius, il punto sui cantieri di Varese

Fare il punto sui diversi cantieri aperti in città, con attenzione in particolare ai conti e all’andamento dei lavori, era l’obiettivo della Commissione Lavori pubblici che si è riunita, dopo alcuni rinvii, nella mattinata del 21 marzo all’ex Macello civico, convocata dalla presidente Maria Paola Cocchiere su richiesta del consigliere Stefano Angei (Lega). «Alcuni cantieri hanno ritardi importanti, fino a 1400 giorni oltre i tempi di consegna previsti, e altri hanno visto lievitare i costi strada facendo – ha detto il consigliere leghista – Riteniamo sia arrivato il momento di fare chiarezza».

«A parte i lavori di Villa Mylius e quelli per l’ex Caserma Garibaldi, che per diverse ragioni meritano un discorso a parte, tutti gli altri lavori pubblici in corso non hanno richiesto maggiori investimenti qrispetto a quanto già preventivato nel Quadro economico. Oltre all’importo dei lavori approvati, il Quadro economico prevede sempre anche una sorta di fondo di sicurezza, stanziato appositamente per ogni progetto per far fronte a eventuali imprevisti o aumenti di costo dei materiali cui spesso bisogna far fronte quando si aprono dei cantieri», ha precisato in apertura l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati. Che ha anche ricordato come ad ogni imprevisto incontrato da un cantiere corrisponda uno stop ai lavori, per valutare problema e soluzioni progettuali prima di proseguire.

In apertura di seduta è intervenuto anche il sindaco Davide Galimberti: «A differenza dell’immobilismo delle precedenti amministrazioni e al di là delle polemicucce di oggi, la città sta vivendo grandi cambiamenti, come mai prima d’ora – ha detto il Primo cittadino – Cambiamenti d’impatto che hanno bisogno di tempo ma che hanno ricadute anche sociali importanti, come ad esempio il centro per il benessere della città, come e che hanno ricadute sociali importanti e necessitano tempo». E il riferimento immediato è andato al nuovo Centro anziani inaugurato il giorno prima in piazzale Kennedy.

LA BONIFICA DELL’EX MACELLO

«Partiamo dall’ex Macello civico perché con questo cantiere terminiamo la bonifica di tutti i beni pubblici del Comune di Varese, per una reale messa in sicurezza, dal punto di vista ambientale della città», a detto Civati.

Sul comparto vengono investiti circa 5 milioni di euro, di cui 1,7 milioni solo sulla bonifica ambientale che prevede la rimozione dell’amianto dal tetto – per ora non deteriorato, ma che avrebbe potuto rappresentare un problema in futuro – e l’eliminazione di idrocarburi e metalli pesanti dal sottosuolo.

I lavori dovranno concludersi a fine marzo e nei primi 10 giorni di aprile sono previsti i collaudi di Arpa per verificare la buona riuscita dell’intervento di bonifica, con campionamenti e collaudi. A quel punto il terreno rimosso per la bonifica potrà essere rimpiazzato da nuova terra.

Contestualmente sarà rinforzato il muro di cinta del comparto e mozzata l’antica ciminiera pericolante, in accordo con la Soprintendenza. Sono invece già state rinforzate le fondamenta e ripristinato il tetto dell’edificio principale, in parte crollato nel corso degli anni. I lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno.

L’area bonificata sarà recuperata come parco pubblico, mentre starà alla concertazione con i cittadini stabilire la futura destinazione degli stabili. Il deposito degli autobus sarà effettivamente trasferito a Lozza entro fine anno.

VILLA MYLIUS

Particolarmente complesso il cantiere su Villa Mylius ha incontrato diversi imprevisti imprevedibili che hanno portato il costo complessivo dell’opera destinata a trasformare l’edificio nell’Accademia del gusto e della musica a 6,8 milioni di euro. «Rispetto alla cifra totale preventivata e stanziata, l’unico costo in più per Palazzo Estense sono stati 246 mila euro di aumento del Quadro economico, finanziati con un avanzo di esercizio», ha precisato Civati.

Tra i diversi imprevisti incontrati dal cantiere, il più rilevante è stato il rinvenimento di un affresco di pregio nei locali destinati alle cucine. Cucine che sono state quindi spostate rispetto al progetto esecutivo approvato con conseguenti aumenti di costo, anche per gli impianti, e maggiori tempi di riprogettazione per trovare soluzioni percorribili.

Il cantiere dovrà chiudersi entro fine maggio 2026.

EX CASERMA GARIBALDI

La discussione sull’ex Caserma Garibaldi è stata l’occasione per chiarire quanto successo nell’ultimo consiglio comunale, quando la mozione del consigliere Angei per destinare all’Università parte della struttura è stata respinta. «Il progetto originale per il recupero dell’ex Caserma è del 2014, precedente a questa amministrazione – ha ricordato Civati – Abbiamo fatto fronte a tutte le difficoltà intervenute negli anni mantenendo saldo l’obiettivo, assieme alle altre istituzioni coinvolte. Cambiare la destinazione d’uso adesso, a fine cantiere significherebbe interrompere i lavori e riprogettare. Sarebbe un danno per la città». «Ne prendo atto – ha risposto Angei – con la mia interrogazione non volevo certo interrompere i lavori ma chiedere se parte degli spazi non potesse essere destinata ad aula per la didattica».

Nella ricostruzione di Civati l’inadeguatezza del primo finanziamento di soli 6 milioni di euro, insufficienti a realizzare il progetto di riqualificazione vincitore del bando. Da qui la divisione in due stralci dei lavori. Il lotto 1 – finanziato alla fine con quasi 13 milioni di euro – che ha puntato a consolidare e mettere in sicurezza la struttura, dalle fondamenta al sottotetto, con non poche difficoltà e sorprese strada facendo.

Il secondo lotto dei lavori, attualmente in corso con un quadro economico di oltre 7 milioni di euro, si occupa invece di tutte le opere necessarie a realizzare il progetto vincitore del bando per creare qui il Polo culturale della città.

«I primi spazi dell’ex Caserma saranno fruibili entro la fine 2026, e si procederà poi con gradualità fino ad aprile 2027 per renderli pienamente operativi, soprattutto per quanto riguarda il delicato trasferimento della Biblioteca civica, senza interromperne le funzionalità», ha aggiunto civati precisando che gli arredi degli spazi sono in capo all’Assessorato alla Cultura.

GLI ALTRI CANTIERI IN CORSO

Tra i cantieri appena conclusi e in fase di collaudo, ci sono il Museo del basket al Palazzetto (2,5 milioni di euro stanziati) e Una casa per te (500 mila euro interamente finanziati dal Pnrr).

In via di ultimazione tra fine marzo e i primi giorni di aprile ci sono invece i cantieri per la chiacchieratissima ciclopedonale di viale Belforte (1 milione di euro del Pnrr e 170 mila euro di fondi comunali stanziati), il Social district (interamente finanziato dal Pnrr con 7 milioni) e di Una casa dell’accoglienza (stanziati 900 mila euro di Pnrr e 32 mila euro di risorse comunali).

Termine al 30 giugno invece per l’area dell’ex Macello e per la riqualificazione di Villa Baragiola (finanziata con 16 milioni di euro, di cui 14,6 milioni con fondi del PNRR). Poco prima dovranno invece chiudersi i cantieri del Polo 0-6 anni e del Polo scolastico Don Rimoldi a San Fermo e la riqualificazione della mensa della scuola Sacco a Belforte.

Bisognerà invece aspettare la primavera del 2027 non solo per la ex Caserma Garibaldi ma anche per la fine lavori dell’estensione di via Selene e per gli ultimi lotti del progetto di Intergenerazione urbana di Biumo inferiore.