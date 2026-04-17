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A Castronno “Dove si Canta” trasforma il pubblico in coro per una sera

A Materia, la sede di VareseNews, il progetto del Coro SoleVoci continua a crescere e anticipa i nuovi eventi come il festival internazionale dedicato alla musica a cappella in programma a Varese

dove si canta

A Castronno, negli spazi di Materia, il canto torna protagonista con Dove si Canta, l’appuntamento mensile che trasforma il pubblico in un grande coro improvvisato. L’ultimo incontro si è svolto venerdì 17 aprile: un momento all’insegna della musica ma anche del benessere.

Dove si Canta non è un concerto tradizionale, ma un’esperienza da vivere insieme: chi partecipa diventa parte dell’esibizione. A condurre la serata sono stati Federica Rini, vocal coach, e il pianista Christian Tassi, che hanno accompagnato il coro improvvisato tra grandi classici della musica italiana e internazionale.

dove si canta

L’iniziativa è promossa dal Coro SoleVoci, realtà attiva da anni nella diffusione della cultura del canto corale.

«L’idea è quella di pensare che il coro possa essere utile a tutti come strumento di benessere e bellezza –  spiega Fausto Caravati, presidente del Coro SoleVoci – una cosa che stiamo portando avanti con diversi progetti».

Caravati ha sottolineato come il canto non sia solo un’attività artistica, ma anche un’esperienza accessibile e benefica, capace di creare connessioni tra le persone. Proprio su questo SoleVoci sta lavorando anche a nuovi contenuti, tra cui un podcast dedicato sia alla storia del coro sia agli aspetti legati al benessere.

Nel corso della serata sono stati annunciati anche i prossimi appuntamenti. Tra questi, il SoleVoci Festival in programma a Varese dall’1 al 3 maggio: tre giorni dedicati alla musica vocale a cappella, con workshop e concerti aperti anche ai non professionisti.

«È un’immersione totale – anticipa Caravati –, dalla mattina alla sera, con insegnanti internazionali e tante occasioni per imparare e condividere».

Accanto al festival, il progetto “Dove si Canta” continua il suo tour sul territorio, portando il format anche in altri comuni, con nuove tappe e sperimentazioni.

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di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 17 Aprile 2026
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