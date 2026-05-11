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A Sesto Calende apre il nuovo asilo nido comunale

Dopo il reperimento delle risorse mancanti e il completamento degli spazi esterni, la città dispone di un polo educativo moderno

A Sesto Calende apre il nuovo asilo nido comunale

Il passaggio dal vecchio prefabbricato degli anni Settanta a una struttura moderna è diventato realtà per i piccoli residenti di Sesto Calende. Come annunciato ad aprile, venerdì 8 maggio il nuovo asilo nido comunale ha aperto regolarmente le porte.

L’operazione di trasferimento è stata organizzata per limitare l’interruzione del servizio a soli quattro giorni di chiusura, necessari per completare il trasloco.

La realizzazione dell’opera, voluta dalla precedente amministrazione nel 2024 e finanziata principalmente con fondi Pnrr (2,2 milioni di euro, ndr), è stata al centro di un fitto dibattito in consiglio comunale nei mesi scorsi, non senza scontri maggioranza e opposizione. L’attuale compagine di governo, formata dalla lista Sesto Futura, ha dovuto infatti integrare i fondi  con risorse di bilancio e all’assunzione di due mutui per portare a compimento il progetto.

Oltre ai fondi per l’edilizia, il Comune ha beneficiato di un finanziamento ministeriale di 120mila euro per i nuovi arredi, scelti secondo le più recenti norme di sicurezza. Nelle settimane precedenti l’apertura sono stati ultimati anche gli interventi sulle aree esterne, mentre restano da concludere i lavori per il nuovo parcheggio d’ingresso, finanziato con fondi comunali.

Dal Comune giunge un messaggio di ringraziamento per il personale educativo e tecnico che ha collaborato al trasloco: «L’apertura del nuovo asilo nido consente all’Amministrazione di esprimere soddisfazione per la realizzazione di una struttura moderna, sicura, accogliente e sostenibile, che per molti anni a venire garantirà un servizio essenziale alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie. Vanno ringraziati tutti gli operatori, i tecnici e tutte le persone coinvolte, che hanno
collaborato con grande disponibilità e senso di responsabilità per completare il trasloco».

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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