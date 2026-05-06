Torna il Torneo di Luvinate: calcio a 7 e bocce protagonisti dell’estate 2026

L’estate luvinatese si preannuncia caldissima e non solo per le temperature. È tutto pronto per l’edizione 2026 del Torneo di Luvinate, la manifestazione che ogni anno trasforma l’oratorio di via Vittorio Veneto 45 in un centro di aggregazione per sportivi, appassionati e famiglie di tutta la zona.

Il Calcio a 7

Il cuore pulsante dell’evento sarà il torneo di Calcio a 7, che quest’anno vedrà sfidarsi 16 squadre in un girone unico. La competizione promette spettacolo e agonismo: le iscrizioni sono aperte fino al 2 giugno, con una quota di partecipazione fissata a 150 euro (più 50 euro di cauzione). Per le formazioni interessate, il numero di riferimento è il 347.5823048.

Non solo pallone: spazio alle bocce

Novità e tradizione si fondono con il Torneo di Bocce, una gara aperta a tutti, senza limiti d’età, ideale per chi vuole mettersi in gioco in un clima di sana competizione. In questo caso, le iscrizioni si chiuderanno durante la prima settimana del torneo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 339.3175529.

Cucina e comunità

Ma il Torneo di Luvinate non è solo sport. Ogni sera, a partire dalle ore 20:00, sarà attivo il servizio cucina e bar. Un’occasione perfetta per gustare una birra fresca, un delizioso panino o un piatto in compagnia, sostenendo il lavoro dello staff del Torneo e della ProLoco di Luvinate, che collaborano attivamente per la riuscita dell’evento.

L’appuntamento è dunque dall’8 al 27 giugno presso l’Oratorio di Luvinate: tre settimane di sport, divertimento e vita comunitaria nel cuore del paese.