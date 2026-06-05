Consiglio comunale a Saronno: in aula bilancio, patrimonio edilizio e mozioni su sicurezza, Electrolux e commercio

Torna a riunirsi lunedì 8 giugno alle 21 il Consiglio comunale di Saronno, convocato in seduta straordinaria nella sala consiliare “Dottor Aldo Vanelli” di piazza della Repubblica. Una seduta che vedrà l’assemblea impegnata sia su alcuni provvedimenti amministrativi sia nella discussione di diverse mozioni presentate dai gruppi di opposizione.

Immobili da recuperare e variazioni di bilancio

Tra i temi più rilevanti all’ordine del giorno figura l’individuazione degli immobili che rientrano nelle disposizioni regionali relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Si tratta di un passaggio legato all’applicazione della normativa lombarda che consente ai Comuni di definire quali edifici abbandonati o inutilizzati possano essere inseriti in specifici percorsi di recupero e riqualificazione urbanistica.

L’aula sarà poi chiamata a esaminare due provvedimenti di natura finanziaria. Il primo riguarda la ratifica di una variazione al bilancio 2026-2028 adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale lo scorso 21 maggio. Il secondo è una nuova variazione al bilancio di previsione triennale, necessaria per adeguare le poste economiche dell’ente alle esigenze emerse nella gestione amministrativa.

Quattro mozioni

La seconda parte della seduta sarà dedicata alle mozioni presentate dai consiglieri comunali di Forza Italia-PPE Rienzo Azzi, Agostino De Marco e Lorenzo Azzi, insieme al consigliere indipendente Luca Amadio.

Una delle proposte riguarda il commercio cittadino e punta a definire linee di indirizzo per il rilancio delle attività economiche del centro e dei quartieri, tema che negli ultimi anni è stato più volte al centro del dibattito politico e amministrativo.

Un’altra mozione propone l’istituzione delle Giornate della Famiglia, dell’Educazione e della Comunità, iniziativa che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe valorizzare il ruolo delle famiglie, delle realtà educative e delle associazioni che operano sul territorio.

L’attenzione si sposterà poi sulla situazione occupazionale del territorio con una mozione dedicata alla crisi di Electrolux. I firmatari chiedono che il Comune di Saronno, in qualità di ente di riferimento del comprensorio saronnese, assuma un ruolo attivo nel confronto istituzionale per monitorare gli sviluppi della vicenda e sostenere le ricadute occupazionali sul territorio.

Infine verrà discussa una proposta per l’istituzione di una Commissione Sicurezza del Saronnese, organismo che secondo i promotori dovrebbe favorire un coordinamento tra amministrazioni e istituzioni sui temi della sicurezza urbana e del controllo del territorio.

Come sempre la seduta potrà esxsere seguita anche in diretta online su Civicam e sul canale Youtube del Comune di Saronno.