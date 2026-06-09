Sulla Via Francisca del Lucomagno: da Carnago a Cassinetta di Lugagnano con il Gruppo di Cammino
Domenica 14 giugno l'escursione della "Ciurma" del Gcc San Martino lungo il Naviglio Grande, alla scoperta di ville storiche e della festa nel borgo
Mettersi in cammino per riscoprire gli antichi tracciati storici del territorio, unendo il benessere dell’attività fisica all’aperto con la socialità e la valorizzazione culturale. Con questo spirito la “Ciurma”, l’affiatata sezione degli escursionisti del Gcc (Gruppo di Cammino) San Martino – operante sotto l’egida di ATS Insubria e Regione Lombardia –, ha ufficializzato i dettagli della prossima uscita domenicale, incentrata su una delle direttrici di pellegrinaggio più suggestive della regione.
L’appuntamento è fissato per la mattinata di domenica 14 giugno 2026. Il ritrovo generale per i partecipanti avverrà alle ore 9:00 presso il parchetto di via Svevo a Carnago. Da lì la comitiva si organizzerà per un trasferimento collettivo in auto alla volta di Robecco sul Naviglio, nel Milanese, punto di partenza effettivo dell’itinerario a piedi.
Il percorso lungo il Naviglio e le ville d’epoca
La camminata si snoderà lungo un tratto pianeggiante e panoramico della Via Francisca del Lucomagno, costeggiando l’alzaia del Naviglio Grande. Il tracciato offrirà agli escursionisti la possibilità di ammirare da vicino il ricco patrimonio architettonico della zona, caratterizzato dalle storiche “ville di delizia” – le sontuose residenze estive nobiliari edificate tra il XVI e il XIX secolo – e da diverse opere idrauliche e storiche che testimoniano l’antica economia legata ai canali lombardi.
La meta finale della camminata sarà Cassinetta di Lugagnano, località stabilmente inserita nel club dei Borghi più Belli d’Italia. I camminatori arriveranno nel cuore del paese in concomitanza con la tradizionale festa del borgo, una rassegna diffusa che per l’intera giornata animerà le vie e le corti storiche con mostre d’arte, concerti di musica dal vivo, bancarelle di artigianato artistico e rappresentazioni teatrali.
Note tecniche e modalità di partecipazione
Gli organizzatori ricordano che le escursioni promosse dal Gruppo di Cammino San Martino sono completamente libere e a titolo gratuito; ciascun partecipante è pertanto civilmente responsabile di se stesso durante lo svolgimento dell’attività. Per quanto riguarda la logistica del trasporto iniziale da Carnago a Robecco, per ottimizzare i mezzi si utilizzerà la formula del passaggio condiviso: ai passeggeri è richiesto un piccolo contributo per le spese di carburante e autostrada da destinare al conducente del veicolo (il quale sarà esonerato dalla quota).
In vista della stagione estiva e delle ore che si trascorreranno sotto il sole, la “Ciurma” raccomanda a tutti i partecipanti di dotarsi di un’adeguata scorta d’acqua, di un cappellino per proteggersi dal sole e del pranzo al sacco, che verrà consumato in modalità condivisa durante le soste previste lungo l’itinerario.
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