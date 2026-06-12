Violenza sessuale su minore, processo a Varese in Corte d’Assise

Si è aperto oggi, venerdì, in Corte d’Assise a Varese un processo per violenza sessuale aggravata dall’età della vittima, che all’epoca dei fatti aveva meno di 10 anni.

Le contestazioni riguardano tre distinti episodi avvenuti tra il 2020 e il 2023. Si tratta di un procedimento penale per un reato particolarmente grave che era già in fase di celebrazione davanti al collegio giudicante ma che, in virtù dell’entrata in vigore di nuove norme procedurali, è stato trasferito alla competenza della Corte d’Assise.

Nel corso della prima udienza sono state completate le attività formali, con il giuramento dei sei giudici popolari che affiancheranno i due giudici togati nella composizione del collegio.

Imputato è un uomo privo di legami di parentela con la vittima: si tratta del vicino di casa della minore, attualmente a piede libero, difeso dall’avvocato Camilla Paruccini.

La prossima udienza è stata fissata per il mese di settembre e si terrà ancora davanti alla Corte d’Assise di Varese.