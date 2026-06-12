Violenza sessuale su minore, processo a Varese in Corte d’Assise
Prima udienza rinviata a settembre. Fatti tra il 2020 e il 2023: imputato il vicino di casa della vittima
Si è aperto oggi, venerdì, in Corte d’Assise a Varese un processo per violenza sessuale aggravata dall’età della vittima, che all’epoca dei fatti aveva meno di 10 anni.
Le contestazioni riguardano tre distinti episodi avvenuti tra il 2020 e il 2023. Si tratta di un procedimento penale per un reato particolarmente grave che era già in fase di celebrazione davanti al collegio giudicante ma che, in virtù dell’entrata in vigore di nuove norme procedurali, è stato trasferito alla competenza della Corte d’Assise.
Nel corso della prima udienza sono state completate le attività formali, con il giuramento dei sei giudici popolari che affiancheranno i due giudici togati nella composizione del collegio.
Imputato è un uomo privo di legami di parentela con la vittima: si tratta del vicino di casa della minore, attualmente a piede libero, difeso dall’avvocato Camilla Paruccini.
La prossima udienza è stata fissata per il mese di settembre e si terrà ancora davanti alla Corte d’Assise di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.