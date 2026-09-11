“Autunno tra le righe” a Busto Arsizio, appuntamento con Luce Blu

L’appuntamento conclusivo dell’anno culturale dedicato al libro entra nel vivo a Busto Arsizio. Lunedì 14 settembre, alle 20.30, la Sala Monaco della Biblioteca comunale “G. B. Roggia” ospiterà il secondo appuntamento della settima edizione di “Autunno tra le righe”, la rassegna di incontri con gli autori promossa dalla struttura di via Milano.

Il romanzo di Luce Blu

Protagonista della serata sarà l’autrice Luce Blu, pseudonimo dell’insegnante di scuola primaria Lucia Bossi, che presenterà al pubblico il suo libro intitolato “E posso ancora parlare di noi”. Si tratta di un romanzo che affronta con misura e delicatezza il tema delle relazioni di cura e dell’assistenza alle persone fragili.

Riflessioni sul ruolo del caregiver

Al centro delle pagine c’è il legame emotivo che si instaura tra il caregiver e la persona affidata alle sue cure. Il racconto esplora le emozioni, le fragilità e le difficoltà quotidiane di fronte alle prove della vita, mettendo in luce la forza profonda dell’amore fraterno attraverso un percorso di narrazione sincero e diretto.

L’incontro in Biblioteca

Durante la serata l’autrice dialogherà con Consuelo Sozzi, accompagnando i lettori nei temi e nelle motivazioni che hanno guidato la stesura dell’opera. L’opera ha già raccolto diversi riconoscimenti di pubblico e critica, ottenendo tra l’altro una recensione sul Corriere della Sera all’interno della rubrica specializzata “InVisibili”.