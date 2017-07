Dieci e lode all’esame di terza media: a loro la borsa di studio

varie immagini

Due alunni da 10 e lode e un’associazione che li premia con due borse di studio. È accaduto a Cuasso al Monte: i due alunni, Lisa Calabrini e Yari Tosin,, sono stati promossi all’esame di terza media ( alla fine della secondaria di primo grado) con il massimo dei voti. Così, l’Associazione Genitori per la scuola di Cuasso al Monte ha consegnato le borse intitolate ad “Andrea Scalvini” del valore di 250 € cad.

«La borsa di studio fortemente voluta dal consiglio direttivo dell’associazione – ricorda il presidente Pino Caprino - è e sarà per sempre in memoria di Adrea Scalvini . Abbiamo deciso di istituirla dopo che Andrea ci ha lasciato, un amico per tutti, il suo aiuto per l’Associazione è stato fondamentale, questa borsa di studio oltre a ricordare Andrea serve a ringraziare tutti coloro che ci aiutano dietro le” quinte” come faceva lui, senza tanti clamori».

Complimenti, dunque, a Lisa e Yari attorno a cui si è stretto l’intero comprensivo.