Baff 2018, il programma di domenica 6 maggio

Sono tanti gli appuntamenti previsti per domenica 6 maggio nella cornice del Busto Arsizio Film Festival. Il programma completo del festival può essere letto cliccando qui mentre tutte le notizie sul baff 2018 sono disponibili qui.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 6 MAGGIO

Dalle 11.00 alle 17.00 Dimostrazione di Realtà Virtuale e Aumentata, a cura di ImmersiO. Molti gli appuntamenti allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni)

Alle 12.00, per la sezione Baff in libreria, presentazione del libro Cinemascope di Erica Arosio e Giorgio Maimone. Il racconto narra di un insidioso delitto avvenuto nel 1963 a Milano. A seguito del ritrovamento del cadavere dell’industriale Edilio Borghini, l’avvocato Greta Morandi e il detective Marlon Longoni dovranno rituffarsi nella Seconda Guerra Mondiale per ricomporre i pezzi di un puzzle confuso. Modera l’incontro Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici.

Alle 16.00 proiezione e premiazione del concorso per cortometraggi Avis Donare vita. Presente la testimonial Marta Poretti, campionessa varesina di Ultra Trail.

Alle 16.30 presso il Museo del Tessile (via Alessandro Volta, 6) un appuntamento dedicato ai bambini : un’imperdibile caccia al tesoro guidata dai Tourist Angels.

Alle 18.00 allo Spazio Festival incontro 360°, Realtà Virtuale e Aumentata, Nuovi orizzonti, per discutere delle modalità di introduzione alle nuove tecnologie e nuovi contenuti media. Presenti Vincenzo Cosi, Matteo Cavalieri e Francesco Rotunno.

Alle 19.00 presso la Pasticceria Campi aperitivo con artista.

Alle 21.00 al Cinema Lux (Piazza S. Donato, 5) il concerto La verità, vi prego, sull’amore della Rinvio a giudizio Rock Blues Band a favore di GICAM.