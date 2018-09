Auto prende fuoco

Un’auto ha preso fuoco sabato pomeriggio, 22 settembre, attorno alle 17 in via Di Vittorio, nella zona centrale di Vergiate.

La macchina ha improvvisamente cominciato a fumare e l’automobilista ha accostato ed è sceso. Subito dopo dal motore si sono sprigionate le fiamme che hanno avvolto l’auto. Sul posto i vigili del fuoco di Varese che hanno domato l’incendio e polizia locale per regolare il traffico.

