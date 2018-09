Capire l’odio razzista, Gad Lerner ai Molini Marzoli

Il coordinamento di associazioni e movimenti antirazzisti che fanno capo a “Bust’occhi sul mondo” organizzano per la sera del 25 settembre prossimo (ore 21) un incontro con il giornalista Gad Lerner nella sala Tramogge dei Molini Marzoli.

L’iniziativa si intitola “Le radici antiche dei nuovi razzismi”. Lerner sarà introdotto da Gilberto Squizzato, regista, scrittore e tra i promotori della rete di associazioni antirazziste, attiva in città da qualche anno.

Il giornalista è reduce da un tour per l’Italia durante il quale ha raccontato come si è riaccesa la nostalgia per il fascismo in Italia e per comprendere l’odio razziale che pervade il bel Paese.