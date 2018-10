I dirigenti varesini diventano Dream Coach

Federmanager Varese, l’associazione maggiormente rappresentativa nel mondo del management in Italia, ha deciso di sostenere il Progetto “Green Jobs” invitando i dirigenti ad affiancare gli studenti delle scuole superiori aderenti al progetto in qualità di “Dream Coach”, ovvero esperti aziendali che trasferiscano loro le competenze manageriali necessarie alla realizzazione e conduzione di una mini-impresa ed allo sviluppo, promozione e vendita di un prodotto o servizio di ispirazione «green».

Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale in ambito ambientale promosso da Fondazione Cariplo e gestito da Junior Achievement Italia con la collaborazione di InVento.

Il progetto, riconosciuto a livello nazionale dal MIUR come Alternanza Scuola – Lavoro, si rivolge agli studenti del IV anno degli istituti superiori. Nella Regione Lombardia partecipano al progetto 50 classi distribuite su 25 scuole (licei e scuole tecniche). Al termine del programma gli studenti si confrontano in una competizione, prima a livello regionale, poi nazionale, da dove emerge la mini-impresa che rappresenterà l’Italia alla competizione Europea.

“Federmanager è associazione di categoria: quella dei manager delle aziende industriali, ed in quanto tale ha nella sua “mission” la valorizzazione delle competenze degli associati, in primis nell’ambito del loro operato quali donne e uomini d’impresa, ma non solo”, spiega Eligio Trombetta, Presidente di Federmanager Varese: “sempre di più si vuole far ricadere il patrimonio di conoscenze ed esperienze che si accumulano nel quotidiano aziendale nel mondo in cui i manager vivono, valorizzandole e contribuendo in tal modo al compito della “social responsability” delle imprese in prima persona. In tale contesto si inserisce a pieno titolo l’iniziativa Green Jobs, alla quale abbiamo deciso di dare supporto collaborativo”.

E’ possibile richiedere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione al progetto in qualità di Dream Coach contattando la Segreteria di Federmanager Varese (segreteria.varese@federmanager.it) entro il 9 ottobre 2018.